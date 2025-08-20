Beşiktaş'ta forvet aranıyor: Deniz Gül listede!

Transferde önceliği sol kanada veren Beşiktaş yönetimi, forvet için de arayışlarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların önceliği 12+2 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir forveti kadroya dahil etmek. Bunun yanı sıra yerli olarak ise Porto forması giyen Deniz Gül de listenin ilk sıralarında yer alıyor.