Beşiktaş'ta forvet aranıyor: Deniz Gül listede!

        Beşiktaş, forvet hattında yaşadığı eksikleri gidermek için transfer çalışmalarına hız verdi. Ciro Immobile ile yollarını ayıran, Semih Kılıçsoy'u kiralayan siyah-beyazlılar, Roma'dan Tammy Abraham'ı kadroya katarken; genç oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası gözünü yeni takviyelere çevirdi. Yönetim, önceliğini 23 yaş altı yabancı bir forvete verirken, Porto forması giyen Deniz Gül de yerli adaylar arasında öne çıkıyor.

        Giriş: 20.08.2025 - 13:12 Güncelleme: 20.08.2025 - 13:25
        • 1

          Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ciro Immobile ile yollarını ayıran ve Semih Kılıçsoy'u da Cagliari'ye kiralayan siyah-beyazlılar, kadrosuna Roma'dan Tammy Abraham'ı katmıştı.

        • 2

          Eldeki diğer alternatif Mustafa Erhan Hekimoğlu olurken genç futbolcu sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

        • 3

          Wolfsberger ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve Shakhtar eşleşmelerini kaçıran Mustafa Erhan, iyileştikten sonra St. Patrick's ile iç sahada oynanan mücadelede sonradan oyuna girdi. Ancak birkaç dakika sonra yine aynı yerden sakatlanan genç futbolcu, yine 1 ay civarında sahalardan uzak kalacak.

        • 4

          Transferde önceliği sol kanada veren Beşiktaş yönetimi, forvet için de arayışlarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların önceliği 12+2 yabancı kuralına uygun 23 yaş altı bir forveti kadroya dahil etmek. Bunun yanı sıra yerli olarak ise Porto forması giyen Deniz Gül de listenin ilk sıralarında yer alıyor.

        • 5

          Siyah-beyazlılar, forvet takviyesini de kısa süre içinde gerçekleştirerek hücum hattındaki eksiği gidermeyi hedefliyor.

