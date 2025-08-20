Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi - İş-Yaşam Haberleri

        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi

        İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söyledi. Personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunulduğu ifade edildi

        Giriş: 20.08.2025 - 11:55 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:55
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söyledi.

        Personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunulduğu ifade edildi.

        ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM KARARI ALINMIŞTI

        Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.

        Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam gelmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

