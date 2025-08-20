Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söyledi. Personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunulduğu ifade edildi
ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM KARARI ALINMIŞTI
Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam gelmişti.
