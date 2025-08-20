Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Albanese'i "İsrail'e ihanetle" suçladı

Geçtiğimiz haftalarda Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Eylül ayında New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıklamasına Avustralya'dan da destek gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i İsrail'e "ihanet etmekle” suçladı.

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya'nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle giderek artan uluslararası baskılarla yüzleşen Başbakanı Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında “Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı.” ifadelerini kullandı.

LAPİD: NETANYAHU "SİYASİ AÇIDAN ZEHİRLİ BİR LİDER"

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Albanese'e sert ifadelerle yüklenen Netanyahu’yu "siyasi açıdan zehirli" bir lider olarak tanımladı.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAK NE ANLAMA GELİYOR? Filistin, hem var olan hem de olmayan bir devlet. Uluslararası alanda geniş bir tanınırlığa sahip; yurt dışında diplomatik temsilcilikleri var ve Olimpiyatlar da dahil olmak üzere çeşitli uluslararası spor müsabakalarında yarışan takımları bulunuyor. Ancak İsrail ile Filistin arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle, Filistin'in uluslararası kabul görmüş sınırları, başkenti ya da ordusu yok. Batı Şeria'da, 1990'lardaki barış anlaşmaları sonrasında kurulan Filistin Yönetimi, İsrail'in askeri işgali nedeniyle toprakları ve halkı üzerinde tam bir kontrol sağlayamıyor. İsrail'in aynı şekilde işgalci güç olduğu Gazze ise yıkıcı bir savaşın ortasında. Filistin'in bu "yarı-devlet" statüsü göz önüne alındığında, tanınma eylemi kaçınılmaz olarak büyük ölçüde sembolik bir anlam taşıyor. Bu tanıma, güçlü bir ahlaki ve siyasi mesaj niteliğinde olsa da, sahadaki durumu büyük ölçüde değiştirmeyeceği düşünülüyor. KARŞILIKLI VİZE İPTALLERİ Avustralya, dün İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı. Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin açıklamasında, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtmişti. İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.