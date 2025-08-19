Rıdvan Dilmen HT Spor'da haftayı analiz etti: Fenerbahçe'ye Appiah lazım!

"1 PUAN KAĞIT ÜZERİNDE ÇOK KÖTÜ DEĞİL"

Fenerbahçe’nin çok net şekilde analiz etmesi gereken iki karşılaşma var: Salı günü oynanan Feyenoord maçı ve cumartesi günkü Göztepe maçı. Göztepe’yi 1 hafta önce Rizespor karşısında izlemiştim. Geçen yılki performanslarını da düşünürsek, deplasmandan 1 puanla dönmek kağıt üzerinde çok kötü görünmüyor. Her ne kadar teknik yorumlarına katılmasam da Mourinho da maç sonu bunu söyledi. Göztepe'nin zor bir deplasman olduğu gerçeği var.

Nerede problem oldu? Feyenoord maçında sadece futbolcular değil, taraftar da oyuna tamamen hazırdı. Uzun bir aradan sonra ilk kez organize olmuş bir taraftar grubu vardı. 1-0 geriye düşmelerine rağmen bu atmosfer oyuncuların motivasyonunu yükseltti. Futbolcular da tepki korkusu taşımadan olağanüstü bir fiziksel performans sergiledi.

Zaten ilk gol duran toptan geldi, son gol de rakibin bireysel hatasından geldi.

Fenerbahçe ile ilgili konuşulacak çok şey var.

"MOURINHO'DAN EN AZ 4 ROTASYON BEKLİYORDUM"

İzmir'de Göztepe gibi fiziksel olarak dirençli ve organizasyonlu bir takıma karşı zorlanacakları belliydi. Göztepe hem fiziksel hem de organizasyon anlamında güçlü bir takım. Ben sezon başında futbolcular henüz ritmini bulamadığı için Mourinho’dan en az 4 rotasyon bekliyordum, yapmalıydı da. Feyenoord maçında son düdükle birlikte birçok oyuncu yere oturdu, adeta farkında olmadan "Cumartesi beni dinlendir" mesajı veriyordu. Ama Mourinho yalnızca zorunlu olarak Mert'in yerine Yusuf’u oynattı.