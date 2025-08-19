Jose Mourinho: Benfica yerine Nice'i tercih ederdim

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın saat 22.00’de Portekiz ekibi Benfica’yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İki maç sonunda Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak istediklerini belirten Jose Mourinho, “Benfica’nın favori olduğunu çok söylemek istemiyorum. Tecrübesini, kalitesini biliyorum. İkinci maçta evindeki oyunu. Birçok faktör var. Bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuzdan ötürü biz favoriyiz demek istemiyorum. İki maçta da her şeyimizi vereceğiz. Bu iki maçın sonunda lige kalmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"EMİNİM Kİ OYUNCULARIMIZI POZİTİF ETKİLEYEBİLİRLER"

Taraftarın Feyenoord maçındaki gibi takıma destek olması gerektiğini aktaran Mourinho, “Fenerbahçe’nin taraftarıyla ilgili kendi tecrübemiz var. Feyenoord maçında da öyle oldu. Bize ve takıma yardımcı oldular. Benfica’yı tam olarak negatif etkileyemeyebiliriz. Benficalı oyuncular zor atmosferlerde oynamaya alışıklar. Ama eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif etkileyebilirler. Feyenoord’a karşı 1-0 gerideyken taraftar desteğini hissettik ve 4-2 öne geçtik. Yarın ilk maç olmasına, karar maçı olmamasına rağmen aynı mentalite girmeleri gerekiyor. Feyenoord maçındaki gibi yardımcı olmaları gerekiyor” sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE LİGİ İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN ÇOK BAĞLANTISI YOK" Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın çok pozitif olacağına değinen Portekizli teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin çok bir bağlantısı yok. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok pozitif şeyler katacak. Özellikle ekonomik anlamda, marka anlamında. Büyük ve en iyi takımlara karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 8 tane rakip olacak. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok pozitif. Avrupa Ligi'nde ise kazanma olasılığı daha yüksek. Bence biz Şampiyonlar Ligi'nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi'nde kendimizi en güçlü takımlardan biri olarak düşünebilirdim. Avrupa Ligi'nde de çok iyi şeyler yapabiliriz. En büyük zorluk Avrupa Ligi'nde oynadığınızda Perşembe günleri oynuyorsunuz ve lig maçlarını Pazar günleri oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde Salı veya Çarşamba günleri oynuyorsunuz. Lig ve şampiyonlar ligi bağlantısını göremiyorum" dedi.



"BEN NICE'E KARŞI OYNAMAYI TERCİH EDERDİM" Eşleşmede kendisinin Benfica yerine Nice'i tercih edeceğini aktaran Mourinho, "Benfica, Feyenoord'dan çok daha güçlü. Biz Feyenoord'u elediğimizde 'Benfica çok mutlu değil' dedim. Ama belki de onlar Feyenoord'un bizden daha iyi olduğunu düşünüyordur ve bize karşı oynadıkları için mutludurlar. Ben Fenerbahçe antrenörü olarak Nice'e karşı oynamayı tercih ederdim. Benfica, Nice'ten çok daha güçlü. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Güçlü oyuncuları ve iyi bir antrenörleri var. İyi defans yapıyorlar ve gol yemiyorlar. Sürekliliği ve kontratak oynamayı biliyorlar. İyi yedekleri ve çok fazla çözümleri var. Bir Şampiyonlar Ligi ekibi. Elemelerde değil Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşılacak bir ekip. Benfica'ya karşı 4 gol yersek eminim ki 5 gol atamayız. Çok daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor" sözlerini sarf etti. Mert Müldür'ün sakatlık durumu hakkında bilgi veren Mourinho, "Mert Müldür bence oynayabilir. İdman yaptı ve iyi hissetti. Bugün bir idmanımız daha var. Burada karar verebileceğiz. Genel olarak iyi hissediyor ve oynayabilir. Olaylara oyuncu bazında değil takım olarak bakıyoruz" dedi.

"ŞU AN KEREM'İ FENERBAHÇE OYUNCUSU OLARAK DÜŞÜNEMEM" Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Jose Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Haftaya Lizbon'da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Şu an Kerem'i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. O da bize karşı oynayabilir. Futbol taktik oyunu. Ben ve Bruno bir şeyler yapacağız. Alışkın olmadığımız şeyler de yapabiliriz. Benfica'nın çok sürpriz bir şeyler yapacağını düşünmüyorum. Biz de aynı şeyleri yapamayacağız. Biraz daha tahmin edilebilir olmayan bir eleme olabilir. Çünkü çok fazla sonucu etkileyen faktörler olacak. Maçlardan önce yapmış olduğumuz çalışmalara inanıyorum. Benfica'nın favori olduğuna itiraz ediyorum ama bu maçı Benfica'ya karşı oynamayı çok istiyorum" cevabını verdi.



Jose Mourinho, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Benim istediğim bugün bana yardımcı olmayacak. Ben Nice'i istiyordum Benfica geldi. İkinci maçı evde oynamak istiyordum ama ilk maçı evimizde oynuyoruz. Yarın buradaki maçta her şey bitmiş olmayacak. Bu Feyenoord maçına göre fark yaratıyor. Ben bu maçı ikinci maç olmayacak şekilde oynamak istiyorum. Elimizden geleni yapacağız"

"BUNLAR TAMAMEN TESADÜF" Benfica’ya rakip olduğu 9 maçta sadece 1 kez mağlup olmasıyla ilgili konuşan Portekizli teknik adam, “Ben Benfica’ya karşı daima kazanıyordum çünkü çok iyi takımlarda çalışıyordum. Birçok kez Benfica’ya karşı kazandık. Bence o dönemlerdeki takımlarla şu anı karşılaştıramıyorum. Benfica şu an çok güçlü bir takım. Kadroları iyi ve kaliteli oyuncuları var. Benfica’daki kimse benim onlara karşı aldığım sonuçları hatırlamıyordur. Ben de önemsemiyorum. Bunlar tamamen tesadüf. Benfica’ya karşı sürekli kazanmış olmamı avantaj olarak görmüyorum” dedi. Mourinho sözlerine şu şekilde devam etti: “Türkiye Ligi, Avrupa maçlarına hazırlayamaz mı? Bence Türkiye Ligi ile alakalı bir durum değil. Bence hazırlayabilir”

"BENCE BİZ NICE’İ ELERDİK" Benfica yerine Nice ile eşleşmek isteyeceğini bir kez daha tekrarlayan Mourinho, “Ben Benfica yerine Nice’e karşı oynamayı tercih ederdim. Benfica, Nice’ten daha iyi bu tek düşünce. Lizbon’a giderek bütün tanıdıklarım tarafından ziyaret edilmek isterdim. Bence biz Nice’i elerdik. Biz Nice’e karşı oynasak Şampiyonlar Ligi’ndeydik ama Benfica’ya karşı daha zor. Ben çalışmayı çok seviyorum ve çalışıyorum. Birçok kez de çalışmamın sonucunu alıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.