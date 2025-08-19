Tam 120 bin pirinç çeşidi olduğunu biliyor muydunuz? Tarihin en eski besin kaynaklarından pirinç hakkında 10 ilginç gerçek

Her gün milyonlarca insanın sofrasına giren pirinç, yalnızca bir gıda değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve bilimsel bir miras. 120 binden fazla çeşidi, binlerce yıllık tarihi ve beklenmedik kullanım alanlarıyla pirinç, dünya üzerinde en çok tüketilen besinlerden biri olmanın ötesinde bir anlam taşıyor...