Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne İLBANK tarafından 860 milyon liralık finansman sağlandı.

AA'da yer alan habere göre Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, finansmana dair imzalar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal tarafından atıldı.

Sağlanan finansmanla İtfaiye Daire Başkanlığı'nın filosuna 40 yeni araç eklenecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, "Bizim için en büyük öncelik, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Aydın'ın 1. derece deprem bölgesi olması gerçeğini göz ardı etmeden, kentimizi tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sağlanan bu büyük kaynakla birlikte yatırımlarımızı hızlandıracak, Aydın'ı daha güvenli ve daha güçlü bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katılmıştı.

ÇALIŞANLARA YÜZDE 23'LÜK ARA ZAM

Öte yandan dün, Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde görev yapan çalışanların maaşlarına yüzde 23 oranında ara zam yapıldığı bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL DÜN AYDIN'DA MİTİNG DÜZENLEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Aydın'da miting düzenlemişti. Özel mitingde, "Önüne konulan kalın bir soruşturma dosyasıyla ya içeri atılacaksın, ya AK Parti'ye katılacaksın tehdidine teslim olana, kocasının şirketi için pazarlık yapana bir lafım var. Yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.