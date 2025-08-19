Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!

Akrasay'da, Hasan Dağı’nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde yarışan paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu (57) ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi.

DHA'daki habere göre bunun üzerine paraşüt takımı ekipleri GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu’yu yerde ağır yaralı halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sert iniş yaptığı değerlendirilen Cengiz Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyoncu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.