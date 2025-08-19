Habertürk
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü | SON DAKİKA HABERİ

        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!

        Aksaray'daki Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerine katılan 57 yaşındaki sporcu Cengiz Kalyoncu, sert iniş yaparak ağır yaralandı. Kalyoncu kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 08:28 Güncelleme: 19.08.2025 - 08:31
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Akrasay'da, Hasan Dağı’nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası elemelerinde yarışan paraşüt pilotu Cengiz Kalyoncu (57) ile havalandıktan bir süre sonra telsiz irtibatı kesildi.

        AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

        DHA'daki habere göre bunun üzerine paraşüt takımı ekipleri GPS sinyalini takip ederek Helvadere Beldesi kırsalında Kalyoncu’yu yerde ağır yaralı halde buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sert iniş yaptığı değerlendirilen Cengiz Kalyoncu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalyoncu burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        OTOPSİ YAPILACAK

        Kalyoncunun cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderileceği öğrenildi. Kalyoncu'nun ölümünün ardından Aksaray Valiliği de bir taziye mesajı yayımladı.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
