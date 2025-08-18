Konutta en düşük artış, en yüksek satış

Konut piyasasında temmuz ayında ilginç bir grafik ortaya çıktı.

Satışlar 142 bin 858 adet ile 2025'in en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Geleneksel olarak talepteki artışla fiyat artışı beklenirken farklı bir tablo oluştu. TCMB'nin açıkladığı verilere göre; konut fiyat endeksindeki aylık artış yüzde 0,95'te kaldı. Bu oran, Temmuz 2024'ten (yüzde 0,93) beri en düşük oranda artış olarak kayıtlara geçti.

Yıl-Ay Aylık artış oranı (%) 2025-07 0,95 2025-06 1,99 2025-05 3,36 2025-04 1,46 2025-03 1,95 2025-02 2,82 2025-01 4,68 2024-12 1,98 2024-11 2,85 2024-10 2,07 2024-09 1,03 2024-08 3,66 2024-07 0,93 2024-06 1,54 2024-05 3,92 2024-04 0,92 2024-03 1,25 2024-02 3,31 2024-01 2,68

Bu durum kamuoyunda 'kredili satış bu kadar düşükken bu evleri kim alıyor' sorusuna da bir nevi yanıt oluşturuyor. Konut piyasasında 18 aydır reel fiyat düşüşü yaşanıyor. Yatırımcıların konut fiyatlarındaki artışın, enflasyonun altında seyrettiği dönemde konuta talebinin arttığı görülüyor. Kredili satışların düşük seviyelerde kalmasına rağmen alımların artması, bireysel yatırımcıların ve nakit alıcıların piyasada ağırlığını artırdığına işaret ediyor. Bir süredir mevduat hesaplarında ve altında tutulan yatırımların, fiyat artışının sınırlı olduğu gayrimenkul piyasasına kaydığı sektörde konuşuluyor. Yüksek satışların önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerindeki etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor.

TARİH Satış sayısı 2025-07 142 858 2025-06 107 723 2025-05 130 025 2025-04 118 359 2025-03 110 795 2025-02 112 818 2025-01 112 173 2024-12 212 637 2024-11 153 014 2024-10 165 138 2024-09 140 919 2024-08 134 155 2024-07 127 088 2024-06 79 313 2024-05 110 588 2024-04 75 569 2024-03 105 394 2024-02 93 902 2024-01 80 308