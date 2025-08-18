Habertürk
        Beşiktaş'ta Tammy Abraham fırtınası! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Abraham fırtınası!

        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, şu ana kadar attığı gollerle camianın beklentisini boşa çıkarmadı. Son olarak Eyüpspor ağlarını sarsan İngiliz santrfor 5 maçta 6 gole ulaştı.

        Giriş: 18.08.2025 - 10:59 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:59
        • 1

          Beşiktaş'ın zorunlu satın alma maddesiyle Roma'dan kiraladığı Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla gollerini sıralamaya devam ediyor...

        • 2

          Beşiktaş kariyerine harika bir başlangıç yapan İngiliz santrfor, ilk Süper Lig maçını da boş geçmedi.

        • 3

          Eyüpspor ile oynanan lig maçında fileleri havalandıran Abraham galibiyette büyük pay sahibi oldu.

        • 4

          5 MAÇTA 6 GOL

          Karşılaşmanın 19. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Abraham, siyah-beyazlılarda 6. gol sevincini yaşadı.

        • 5

          Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick’s maçlarında ise 4 gol kaydetmişti.

        • 6

          Öte yandan İtalya basınından Il Tempo; 28 yaşındaki yıldızın Süper Lig'de ilk resmi maçına çıkmasıyla birlikte 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesinin devreye girdiğini iddia etti.

