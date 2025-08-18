İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
İsrail'de Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması için ülke genelinde 1 milyonu aşkın kişinin katılımıyla genel grev ve protesto düzenlendi. Protestolar sırasında Netanyahu'nun partisinin genel merkezi önünde polis ile protestocular çatıştı
İsrail’de, hükümetin Gazze Şeridi’ni işgal planı yerine esir takası anlaşması imzalaması talebiyle düzenlenen genel grev ve protestolara 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi.
Dün sabah, genel grev nedeniyle hayati tesisler ve büyük şirketler kapanmış, yüzlerce özel kurum, belediye ve kuruluş greve katılmıştı.
İsrail medyası, grevin ülke genelinde ulaşımı aksattığını, özellikle tren seferlerinin durma noktasına gelmesiyle ciddi trafik sıkışıklıklarının yaşandığını aktardı.
NETANYAHU MÜZAKERELERİ SABOTE ETMEKLE SUÇLANIYOR
Muhalefet ve esir aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, iktidarda kalma ısrarı ve koalisyonu feshetmeyi reddetmesi nedeniyle Hamas ile müzakereleri sabote etmekle suçluyor.
Hamas ise defalarca, “savaşın sona ermesi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirleri toplu halde serbest bırakmaya hazır” olduğunu açıklamıştı.
NETANYAHU'NUN PARTİSİNİN ÖNÜNDE ÇATIŞMA
Diğer yandan, protestolar sırasında Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin Tel Aviv'deki genel merkezi önünde binlerce protestocu ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
İsrail'in Maariv gazetesi, binlerce protestocunun polisin uyarılarına rağmen Hatufim (Rehineler) Meydanı'ndan "Ze'ev Kalesi" olarak bilinen Likud genel merkezine doğru yürüyüşe geçtiğini aktardı.
Kanal 12 televizyonuna göre, protestocular parti genel merkezinin yakınındaki King George Caddesi'nde lastikleri ateşe verdi, polis en az 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yedioth Ahronoth gazetesi daha sonra gözaltı sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.
Tel Aviv yönetimi, Gazze’de 20’si hayatta olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğunu tahmin ediyor.
Öte yandan insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde 10 bin 800’den fazla Filistinli açlık, işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle ağır koşullarda tutuluyor, yüzlercesi ise yaşamını yitirdi.
İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı’nın tüm uyarılarına rağmen katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme ile devam ediyor.
Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 944 Filistinli öldü, 155 bin 886 kişi yaralandı. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlerce kişi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık nedeniyle de 251 kişi (108’i çocuk) hayatını kaybetti.
