        Haberler Magazin Danimarkalıların sırrı Hygge

        Danimarkalıların sırrı Hygge

        Analitik ve danışmanlık şirketi Gallup'un Dünya Mutluluk Raporu'na göre, ilk 10'da Danimarka'dan iki şehir bulunuyor. Danimarka, ülke olarak da dünyanın en mutlu 10 ülkesi arasında bulunuyor. Peki Danimarkalıların mutluluk sırrı nedir? O sırrı, 'Haftanın Portresi'nin bu haftaki bölümünde öğreneceksiniz

        Giriş: 17.08.2025 - 00:16 Güncelleme: 17.08.2025 - 00:22
        Sırları Hygge
        Hafta içinde TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan araştırmada; 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre, Türkiye'nin en mutsuz şehirleri açıklandı.

        EN MUTSUZ ŞEHİRLER

        Trabzon

        Nüfus... 818 bin 23

        Mutsuzluk Oranı... % 11.19

        Antalya

        Nüfus... 2 milyon 688 bin

        Mutsuzluk Oranı... % 11.7

        İzmir

        Nüfus... 4 milyon 462 bin56

        Mutsuzluk Oranı... % 10.65

        Ankara

        Nüfus... 5 milyon 782 bin 285

        Mutsuzluk Oranı... % 9.95

        Samsun

        Nüfus... 1 milyon 368 bin 488

        Mutsuzluk Oranı... % 9.72

        İstanbul

        Nüfus... 15 milyon 907 bin 951

        Mutsuzluk Oranı... % 9.12

        Çorum

        Nüfus... 524 bin 130

        Mutsuzluk Oranı... % 9.1

        Ordu

        Nüfus... 763 bin 190

        Mutsuzluk Oranı... % 8.75

        Gümüşhane

        Nüfus... 144 bin 544

        Mutsuzluk Oranı... % 7.68

        Mutsuz şehirler listesinde dikkat çeken unsur, 10 şehirden 5'inin Karadeniz Bölgesi'nde yer alması. Trabzonlu bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, en mutsuz şehirlerin neden Karadeniz Bölgesi'nde olduğu konusunda Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Doğu Karadeniz'de ciddi bir işsizlik var. Trabzonlular yurt dışına gidiyor. Burada yatırım da arazi de yok. Bir de Trabzon insanı, Trabzonspor ile özdeşleşmiş durumda. Bir Trabzonspor bağımlılığı var. Beklenen başarı gelmeyince, o da mutsuzluğu artırıyor."

        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Haberi Görüntüle

        İngiltere merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü, 2025'e ait 'Dünyanın En Mutlu Şehirleri' listesini ise mayıs ayında açıklamıştı. Araştırmada, şehirlerin yaşam kalitesine dair çok sayıda kriter değerlendirmeye alındı.

        DÜNYADAKİ EN MUTLU ŞEHİRLER

        Kopenhag (Danimarka)

        Zürih (İsviçre)

        Singapur (Şehir Devleti)

        Aarhus (Danimarka)

        Anvers (Belçika)

        Seul (Güney Kore)

        Stockholm (İsveç)

        Taipei (Tayvan)

        Münih (Almanya)

        Rotterdam (Hollanda)

        * İstanbul; 127'nci, Ankara; 198 ve İzmir; 143'üncü sırada yer aldı

        Dünya Mutluluk Raporu; analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik gibi konular üzerinden yapılan anketlerle hazırlanıyor.

        Peki mutluluğun parayla ne kadar ilgisi bulunuyor?

        Meta, insan hayatına girdiğinden bu yana en sık sorulan sorulardan biri, sanıyorum budur...

        Bu konudaki en güzel özlü sözü Bob Marley sarf etmişti; "Para, sayılardan oluşur ve sayılar asla bitmez. Mutlu olmak için para gerekiyorsa, mutluluk arayışınız asla bitmez."

        "HAYAT PARAYLA SATIN ALINAMAZ"

        Çocukluk ve erken gençlik günlerimde çalıştığım eczanenin müşterilerinden biri Mersin'in en zengin kişisi Ahmet Fadıl Sıdalı idi. Ne zaman eczaneye gelse bana; "Sana çok özeniyorum. Senin yaşında olayım, milyonlarca lira borcum olsun" derdi. Pasajları, iş hanları, sayısız evi, dönümlerce narenciye bahçesi olan birinin bana özenmesine bir anlam veremezdim.

        Her geldiğinde bana yüklü miktarda bahşiş veren Ahmet Fadıl Sıdalı'ya bir gün; "Ağabey, size bir ciğer ısmarlayayım mı?" diye sordum. Gülerek; "Haydi o zaman" dedi. Ciğerciye gidip siparişi verdikten sonra sordum; "Ahmet amca, bu kadar zenginsiniz ama bana özeniyorsunuz. Milyonlarca liralık borç pahasına benim yaşımda olmak istiyorsunuz. Neden?"

        Cevabı şu minvaldeydi; "Ne kadar paran olursa olsun asla satın alamayacağın şeyler vardır. Hayat, satın alınamaz. Paranın verdiği mutluluk, bir yaşa kadar. Bak, salaş bir yerde tabure üstünde dürüm yiyoruz. Zengin olduğumdan bu yana bu zevki yaşamamıştım, ıskalamışım."

        Dünyanın en mutlu şehirlerinde yaşayanların mutluluk kaynağının parayla ne ölçüde ilintili olduğunu merak ettim. 'En mutlular' sıralamasında ilk 10'da bulunan şehirlerin bulunduğu ülkelerde kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın miktarı bir cevap olabilir mi?

        2024'TE KİŞİ BAŞINA EN YÜKSEK GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILAYA SAHİP ÜLKELER

        Lüksemburg... 103.909 $

        İrlanda... 91.514 $

        İsviçre... 89.783 $

        Cayman Adaları... 81.412 $

        Norveç... 79.670 $

        Singapur (Şehir Devleti)... 67.707 $

        ABD... 66.683 $

        Makao (Şehir Devleti)... 64.078 $

        Danimarka... 63.230 $

        Katar... 62.189 $

        Kişi başına en çok gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olmakla, mutlu olmak arasında tam bir bağlantı bulunmuyor.

        Nüfusu; 672.050 olan Lüksemburg, kültürel değerleriyle birlikte ekonomik açıdan da son derece gelişmiş bir ülkedir.

        Zira; en mutlu şehirler listesinde bulunan sadece 3 şehir, en yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya sahip ülkede bulunuyor; Kopenhag ile Aarhus (Danimarka), Zürih (İsviçre) ve Singapur...

        Nüfusu; 667.009 olan Kopengah, Danimarka'nın başkenti.

        Yüksek gayrisafi yurt içi hasılaya sahip ülkelerle en mutlu şehirler listesinin karşılaştırılmasıyla paranın ille de mutluluk getirmediği % 70 oranında anlaşılıyor. Peki mutluluk için geriye hangi unsurlar kalıyor?

        Grönland ve Faroe Adaları'nın il sınırlarının içinde olduğu Aarhus, yaklaşık 300 bin kişilik nüfusuyla Danimarka'nın ikinci büyük şehri.

        Sanıyorum bu sorunun en güzel cevabını, en mutlu şehirler listesinde Kopenhag ile Aarhus bulunan Danimarkalılar verebilir.

        Zürih, 341.730 kişilik nüfusuyla İsviçre'nin en kalabalık şehri.

        Birkaç yıl önce Kopenhag'a gittiğimde arkadaşlarla akşam üstü bir kafede oturup sohbet ediyorduk. Orada yaşayan Türklerden biri de masamızdaydı. Şöyle dedi; "Şu karşıda gördüğünüz manavda poşete elma dolduran adamı gördünüz mü? O adam, Kopenhag'ın belediye başkanı."

        Bir şehir devleti olan Singapur'un nüfusu; 5.875.025.

        Her ne kadar başka söze hacet olmasa da Danimarka'nın özelliklerine ve Danimarkalıların kişilik yapılarına bir göz atalım.

        Üniter parlamenter demokrasi ve anayasal monarşiyle yönetilen Danimarka'nın Kralı X. Frederik

        Kasvetli uzun kış aylarına ve yüksek vergilere rağmen Danimarkalılar, neden bu kadar mutlular?

        Danimarkalıların mutluluğun peşinde koşma arzu ve çabalarının en güzel örneği ülkelerinde bu konuda bir kuruluşun olmasıyla gözler önüne seriliyor; Mutluluk Araştırmaları Enstitüsü...

        DÜNYANIN İLK MUTLULUK MÜZESİ DANİMARKA'DA AÇILDI

        Kopenhag'da bulunan bu müze, mutluluğun farklı yönlerini keşfetmek amacıyla kurulmuştur. Mutluluğun coğrafyası, politikası ve tarihi gibi konuları interaktif sergilerle ziyaretçilere sunmaktadır. Bu müzeler, psikoloji ve insan davranışlarına ilgi duyan ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunuyor.

        Danimarkalıların mutluluk kaynağı; mutluluğun ve yaşamın özünü kavramayı amaçlayan Hygge felsefesi...

        Kökeni Danimarka olan Hygge felsefesinin temelinde; paranın mutluluğu garanti etmeyeceği düşüncesi bulunuyor.

        Hygge felsefesinin özü şu şekildeki örneklerle ifade edilebilir; Danimarkalılar, gösterişten oldukça nefret ediyor. Bir Danimarkalıya evinizle, otomobilinizle, saat ve telefon markanızla hava atmaya yeltenirseniz anında dışlanırsınız. Kimsenin gözü, başkasının tabağında değil. Sahip olduklarına şükretmenin mutluluğu artıracağına olan inançları sonsuz.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen

        Danimarka'da bisikletler her hava koşulunda kullanılıyor. Ayrıca bir iş adamını, yanında çalışanların sahip olduğu aynı fiyattaki benzer bir bisikletle işe gidip gelirken görmek ülkede çok aşina olunan bir görüntü.

        TEMEL ULAŞIM ARACI BİSİKLET

        Danimarka'da her 10 kişiden 9'u bisiklete sahip.

        Danimarkalılar günde ortalama 1.4 km bisiklet sürüyor.

        Bisiklet, 10 kilometrenin altındaki yolculukların; % 21'ini ve tüm yolculukların ise % 15'ini oluşturuyor.

        2018'de resmi bir toplantı için Kopenhag'da buluşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dönemin Danimarka başbakanı Lars Løkke Rasmussen bisiklet kullanarak şehri gezdi.

        Doğayla iç içe yaşamaya büyük önem veriyorlar. Her fırsatta kendilerini doğanın kucağına atan Danimarkalı ailelerin en belirgin özelliklerinden biri de sofrayı birlikte hazırlamaları. "Bizden"in, "Benden"den 'üstün olduğu düşüncesi, aile içinde olduğu kadar iş ve toplumsal yaşamın her kesiminde kendini ziyadesiyle gösteriyor.

        * Yapılan araştırmalara göre, elektronik cihazlardan uzak, her fırsatta günü doğada değerlendiren kişilerin yaratıcılık testlerinde % 50 daha iyi puan aldığı görüldü.

        Anıların, hayatlarında büyük yer kapladığı Danimarkalıların bir diğer genel özellikleri de kimseye kendilerini ispatlamak zorunda olmadıklarını düşünmeleri. Danimarkalılar için mevzubahis mutluluksa, gerisi teferruattır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mutluluk
        #Danimarka
        #trabzon
        #Hygge

