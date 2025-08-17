İsrail'de on binlerce kişi Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Netanyahu hükümeti üyelerinin genel grev çağrısının İsrailli esirlere zarar verdiği ve "Hamas'ın ekmeğine yağ sürdüğü" suçlamalarına karşı Horn, "Peki Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki çatışma, Eitan ve diğer rehinelerin geri dönmesine nasıl yardımcı oluyor?” diye sordu.