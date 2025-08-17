Habertürk
        İsrail'de on binlerce kişi Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi | Dış Haberler

        İsrail'de on binlerce kişi Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

        İsrail'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto ederek derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 09:56 Güncelleme: 17.08.2025 - 09:56
        • 1

          Gazze Şeridi'ne saldırıların derhal durdurulmasını ve esir takası anlaşması yapılmasını talep eden on binlerce gösterici, başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı.

        • 2

          İsrailli esir Eitan Horn'un babası Itzik Horn, yaptığı konuşmada, Gazze kentini işgal kararı almakla Netanyahu hükümetinin esirleri öldürmeyi seçtiğini vurguladı.

        • 3

          Netanyahu hükümeti üyelerinin genel grev çağrısının İsrailli esirlere zarar verdiği ve "Hamas'ın ekmeğine yağ sürdüğü" suçlamalarına karşı Horn, "Peki Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı arasındaki çatışma, Eitan ve diğer rehinelerin geri dönmesine nasıl yardımcı oluyor?” diye sordu.

        • 4

          Horn, İsrailli esirlerin neden hala Gazze'de tutulduğu sorusuna, "Onlar oradalar çünkü hükümet onları geri getirmek istemiyor. Onları geri getirmenin zamanı geldi." dedi.

        • 5

          İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

          İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

          Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

        • 6

          Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

          İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

