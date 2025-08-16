Habertürk
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı

        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı

        Ankara kulislerinde yeni bir reform başlığı gündemde: Alevi açılımı. Siyasi kulislere göre hükümet, Alevi açılımına ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyor. Kulislerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hacı Bektaş'ta yaptırdığı külliyenin tamamlanmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda "tarihi bir çıkış" yapabileceği konuşuluyor. İşte kulislerde konuşulanlar ve o raporun ayrıntıları...

        Giriş: 16.08.2025 - 14:18 Güncelleme: 16.08.2025 - 14:22
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarına başlarken, Ankara kulislerinde yeni bir reform başlığı gündemde: Alevi açılımı. Siyasi kulislere göre hükümet, Alevi açılımına ilişkin kapsamlı bir paket üzerinde çalışıyor. Kulislerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin tamamlanmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda “tarihi bir çıkış” yapabileceği konuşuluyor. Bu adımın, Cumhuriyet’in 102’nci yılında verilecek mesajla toplumsal birlik ve beraberlik vurgusunu güçlendirmesi bekleniyor.

        RAPOR HAZIR

        Olası düzenlemelerin zeminini, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Kurucu Başkanı Dr. Ali Arif Özzeybek ile gazeteci Mehmet Çek tarafından hazırlanan 20 sayfalık “Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması” raporu oluşturuyor.

        Raporda Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarının çözümü için şu başlıklarda öneriler sıralanıyor:

        • Kamuda Ayrımcılıkla Mücadele: Kamu kurumlarında ayrımcılığın önlenmesi.

        • Eğitim: Müfredata Alevi inanç ve geleneklerine saygılı içerik eklenmesi.

        • İbadethane Statüsü: Cemevlerinin ibadethane/inanç merkezi sayılması.

        • Kurumsal Yapı: “Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı” adıyla Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özerk bir başkanlık kurulması.

        RAPORUN DİKKAT ÇEKEN ÖNERİLERİ

        • Alevi-Bektaşi İnanç Başkanlığı: 7 üyeli, özerk bütçeli, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı.

        • İbadethane Statüsü: 3194 sayılı İmar Kanunu’na “cemevi” eklenmesi.

        • Personel Ataması: 2.105 cemevi önderi/görevlisinin rıza esaslı atanması.

        • Mülkiyet ve Enerji: Hazine taşınmazlarının tahsisi, elektrik giderlerinin sınır/kWh modeliyle karşılanması.

        • Mevzuat Eşitlemesi: LPG, Elektrik, Kadastro, Orman, Köy Kanunu, Diyanet Kanunu’na cemevlerinin eklenmesi.

        • Ayrımcılıkla Mücadele Yasası: Nefret suçlarında caydırıcı yaptırımlar.

        • Eğitim: Müfredatta Alevilik-Bektaşilik, ilahiyatlarda zorunlu ders, kamu görevlilerine hizmet içi eğitim.

        • Toplumsal Hafıza: Aşure Günü’nün resmî tatil ilan edilmesi, Madımak Oteli’nin İnsan Hakları Müzesi’ne dönüştürülmesi.

        KULİSLERDE 29 EKİM BEKLENTİSİ

        MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Hacı Bektaş’ta yaptırdığı külliyenin inşaatı tamamlanmak üzere. Açılışın 29 Ekim’de yapılması ve Bahçeli’nin burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. MHP kaynakları, külliyenin milli birliğin sembol mekânlarından birisi olacağı belirtiyor.

        HACI BEKTAŞ KÜLLİYESİ

        Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde inşa edilen külliye; konferans salonu, kütüphane, kültür merkezi, misafirhane ve geniş meydandan oluşuyor. Proje, Hacı Bektaş Veli’nin hoşgörü ve birlik felsefesini yansıtacak bir “buluşma mekânı” olarak planlandı.

        “CESARETLİ ADIM ATABİLECEK LİDERLİK VAR”

        Mehmet Çek, rapora dair Habertürk’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

        “AK Parti’nin 2010’ların başında başlattığı ancak yarıda kalan Alevi açılımı, o dönemde Türkiye’nin içine girdiği kaotik süreç nedeniyle tamamlanamadı. 2018’den itibaren ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanmayla çalışmalar yeniden başlatıldı ve toplumsal barış adına çok kıymetli adımlar atıldı.Bu süreç henüz kapanmış değil; dosya hâlâ masada ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bizi bekliyor. Böyle kritik ve siyaseten riskli konularda en çok ihtiyaç duyulan şey, cesur ve yürekli liderliktir. Artık herkesin malumu olduğu üzere, bu cesaret ve kararlılık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Bilge Lider Devlet Bahçeli’de fazlasıyla mevcut.”

        #alevi açılımı
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa