İzmir'in Urla ilçesinde orman yangını, saat 01.00 sıralarında Kadıovacık Mahallesi'nde çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

REKLAM advertisement1

URLA KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile arazöz, su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına aldığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KOCAELİ'NDE YANGIN SÜRÜYOR Kocaeli Valiliği'nden Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınına ilişkin yapılan açıklamada söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangının enerjisinin düştüğü bildirildi. Açıklamada, “Karamürsel ilçemizde meydana gelen orman yangınına müdahale devam etmekte olup, cumartesi günü saat 02.00 itibariyle söndürme çalışmalarına toplam; 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinası, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak, 2 ambulans ve 4 UMKE aracı sahada hazır beklemekte Türk Telekom, Vodafone ve TT Mobil birimleri, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 1'er adet mobil baz istasyonu sahada konuşlanmıştır” ifadelerine yer verildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla 3 mahallenin tahliye edildiği bildirildi.

DİYARBAKIR'DA ÖRTÜ YANGINI Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayda şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan hafif şekilde etkilendiği, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildikleri belirtildi. 17 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Lice'de çıkan örtü yangını, 17 saatte kontrol altına alındı. Yangında toplam 230 hektar alan zarar gördü. Ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı, hava filolarımız, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın gece gündüz demeden yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda:



📍 Bursa / İznik,

📍 Zonguldak / Merkez,

📍 Bartın / Amasra,

📍 Muğla / Fethiye,

📍 Balıkesir / Edremit… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 15, 2025

KARAMAN VE AFYONKARAHİSAR'DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Karaman'ın Ermenek ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki yangının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. 'Yeşil vatanımızı' korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

KONTROL ALTINA ALINAN YANGINLAR Mersin'in Silifke ve Anamur, Bartın'ın Amasra, Osmaniye Düziçi, Çanakkale Bayramiç, Sivas Hafik ilçelerindeki orman yangınlarının ise kontrol altına alındığı belirtildi.