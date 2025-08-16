Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor

        Fenerbahçe, Süper Lig'e ilk hafta maçı ertelendiği için Göztepe karşılaşması ile bugün 'merhaba' diyecek. Sarı-lacivertliler, İzmir'de üç puanla start vermek isterken, kafalar bir yandan da çarşamba günü oynanacak Benfica sınavında olacak. Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularını Benfica'ya değil Göztepe'ye odaklanmaları konusunda uyarırken lig yarışına kötü başlamak istemediğinin altını çizdi

        Giriş: 16.08.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.08.2025 - 12:56
        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında bu akşam Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        • 2

          Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

        • 3

          Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına bugün Göztepe deplasmanında çıkacak.

        • 4

          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidebilir

        • 5

          Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, kadroya dahil edilmedi.

        • 6

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ:

          İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran

        • 7
        • 8
