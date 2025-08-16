Tarihi Vladimir Putin-Donald Trump zirvesi sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi görüşme yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşme tamamlandı. İki lider görüşmenin ardından, Alaska'da bulunan Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü Vladimir Putin aldı.

Rusya Devlet Başkanı, görüşmenin yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde geçtiğini ifade ederken, görüşmenin yapıldığı yeri anlamlı bulduğunu, Alaska'nın iki ülkenin ortak tarihinde bir yeri olduğunu belirtti.

Rus lider, iki ülkenin daha önce ortak düşmanlara karşı savaştığına dikkat çekti.

"Geçtiğimiz dönem iki ülke ilişkileri açısından oldukça zordu." diyen Putin, durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

Vladimir Putin, Ukrayna'da barışa ulaşmak için savaşın nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dair düşüncesini yineledi.

Putin, Rusya'nın endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtirken, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Trump'a katıldığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı, Trump ile vardıkları anlayışın Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağına inandığını dile getirdi.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederken "Anlaşma olana kadar anlaşma yoktur." dedi.

Trump, birçok konuda hemfikir olduklarını ancak bazı önemli konularda fikir ayrılıkları olduğunu dile getirirken, Avrupalı liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayarak istişarede bulunacağını belirtti.

ABD Başkanı "Her hafta binlerce insanın öldürülmesinin önüne geçeceğiz. Başkan Putin de bunu benim kadar istiyor." diye konuştu.

Donald Trump, Putin ile yakında tekrar görüşeceklerini belirtirken; Putin, bu görüşmenin Moskova'da yapılmasını teklif etti.

Rus liderin teklifine yanıt veren ABD Başkanı "Bu ilginç. Bu konuda eleştiri alacağım ama bunun olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İki liderin tarihi görüşmesinde önce baş başa görüşmesi daha sonra heyetlerle birlikte görüşmesi bekleniyordu. Ancak zirveye dakikalar kala, Trump ile Putin'in ikili bir görüşme yapmayacağı öğrenildi.