Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Tarihi Vladimir Putin-Donald Trump zirvesi sona erdi | Dış Haberler

        Tarihi Vladimir Putin-Donald Trump zirvesi sona erdi

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi görüşme yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi. Donald Trump, görüşmenin verimli geçtiğini ifade ederken "Anlaşma olana kadar anlaşma yoktur." dedi. Vladimir Putin ise Rusya'nın endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 01:27 Güncelleme: 16.08.2025 - 03:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Putin-Trump zirvesi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi görüşme yaklaşık 3 saatin ardından sona erdi.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşme tamamlandı. İki lider görüşmenin ardından, Alaska'da bulunan Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

        Basın toplantısında ilk sözü Vladimir Putin aldı.

        Rusya Devlet Başkanı, görüşmenin yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde geçtiğini ifade ederken, görüşmenin yapıldığı yeri anlamlı bulduğunu, Alaska'nın iki ülkenin ortak tarihinde bir yeri olduğunu belirtti.

        Rus lider, iki ülkenin daha önce ortak düşmanlara karşı savaştığına dikkat çekti.

        REKLAM

        "Geçtiğimiz dönem iki ülke ilişkileri açısından oldukça zordu." diyen Putin, durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

        Vladimir Putin, Ukrayna'da barışa ulaşmak için savaşın nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine dair düşüncesini yineledi.

        Putin, Rusya'nın endişelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtirken, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Trump'a katıldığını bildirdi.

        Rusya Devlet Başkanı, Trump ile vardıkları anlayışın Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağına inandığını dile getirdi.

        TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

        ABD Başkanı Donald Trump, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederken "Anlaşma olana kadar anlaşma yoktur." dedi.

        Trump, birçok konuda hemfikir olduklarını ancak bazı önemli konularda fikir ayrılıkları olduğunu dile getirirken, Avrupalı liderleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayarak istişarede bulunacağını belirtti.

        ABD Başkanı "Her hafta binlerce insanın öldürülmesinin önüne geçeceğiz. Başkan Putin de bunu benim kadar istiyor." diye konuştu.

        REKLAM

        Donald Trump, Putin ile yakında tekrar görüşeceklerini belirtirken; Putin, bu görüşmenin Moskova'da yapılmasını teklif etti.

        Rus liderin teklifine yanıt veren ABD Başkanı "Bu ilginç. Bu konuda eleştiri alacağım ama bunun olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        İki liderin tarihi görüşmesinde önce baş başa görüşmesi daha sonra heyetlerle birlikte görüşmesi bekleniyordu. Ancak zirveye dakikalar kala, Trump ile Putin'in ikili bir görüşme yapmayacağı öğrenildi.

        Görüşmede, Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff eşlik ederken; Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        Okan Buruk'tan Icardi ve Osimhen sözleri!
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Ali Koç'tan Kerem açıklaması!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa