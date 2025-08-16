Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması: Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmaz

Trump, Putin'le gerçekleştirdiği tarihi Alaska zirvesinin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ve Avrupalı liderleri arayarak bilgilendirdi.

Trump'tan Kiev ve NATO liderlerine telefon Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Avrupalı liderler, bir yazılı açıklama yaparak süreçle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Liderler, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki ölümleri durdurma, Rusya'nın saldırganlık savaşını sona erdirme ve adil, kalıcı barışı sağlama çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

"Üçlü zirve yapılmalı"

Bir sonraki adımın Ukrayna lideri Zelenskiy'nin de dahil olduğu bir görüme olması gerektiğini vurgulayan Avrupalı liderler, "Avrupa'nın desteğiyle üçlü bir zirve için Trump ve Zelenskiy'le beraber çalışmaya hazırız" açıklaması yapıldı.

Açıklamada Trump'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermeye hazır olduğunu belirtmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden liderler, "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü etkin bir şekilde savunması için sağlam güvenlik garantileri verilmeli" dendi.

REKLAM

"Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya girişini veto edemez" ibaresi yer alırken, Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine veya üçüncü ülkelerle işbirliklerine sınırlandırılma getirilmemesi gerektiği de vurgulandı.

"Baskıyı sürdürmeye hazırız" Avrupalı liderler, Ukrayna'da ölümler devam ettikçe Rusya üzerinde baskıyı sürdürmeye hazır olduklarını belirtti. Açıklamanın geri kalanı şöyle: "Uluslararası sınırlar güç kullanılarak değiştirilemez. Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan bir barış için çalışırken Ukrayna sarsılmaz dayanışmamıza güvenebilir. Adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar Rusya'nın savaş ekonomisi üzerinde baskı oluşturmak için geniş yaptırımları ve daha geniş ekonomik önlemleri güçlendirmeye devam edeceğiz" İtalya: Kritik nokta yeni saldırıları önleyecek mekanizma kurmak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin'in bir gün önce Alaska'da gerçekleştirdikleri zirveyle ilgili olarak, "Kritik nokta yeni Rus işgallerini önleyecek güvenlik garantileri olmaya devam ediyor ve Anchorage'da en ilginç gelişmelerin kaydedildiği husus da bu" dedi. Meloni, Trump'ın "NATO'nun 5. Maddesinden esinlenerek" Ukrayna için güvenlik garantilerine yönelik daha önceki bir İtalyan önerisini vurguladığını söyledi. Meloni, "Teklifin başlangıç noktası, Ukrayna'nın yeniden saldırıya uğraması halinde harekete geçmeye hazır olan ABD de dahil olmak üzere tüm ortaklarının desteğinden faydalanmasını sağlayacak bir kolektif güvenlik maddesinin tanımlanmasıdır" dedi.

Reuters haber ajansının görüşmelerin içindeki bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Trump ve Avrupalı liderler Ukrayna için NATO dışında ancak NATO'nun 5. maddesine (Bir NATO ülkesi saldırıya uğrarsa tüm NATO ülkeleri saldırıya uğramış sayılır ve ortak tepki verilir) eşdeğer güvenlik garantileri görüştü.