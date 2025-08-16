Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Tabii ki sarı-kırmızılılar bir ay sonra başlayacak Şampiyonlar Ligi için henüz tam hazır noktada değil. Dün Karagümrük’ün önde presine karşı zaman zaman zorluk yaşadılar. Anladığım kadarıyla bir kaleci transferi yapacaklar. Eğer yeryüzünün en iyi oyun kurucu kalecilerinden Ederson’u alabilirlerse büyük iş yapmış olurlar. Merkez orta sahada da sanki Mertens ve Kerem Demirbay’ın ayrılığıyla biraz derinlik problemi oluşmuş. Torreira-Lemina-Sara’dan biri sorun yaşarsa arkalarındaki Kaan-Berkan rotasyonu bence yetersiz.

Galatasaray’ın arayışta olduğu bir başka bölgenin de sağ bek olduğu söyleniyor ama Sallai sezonu müthiş bir viteste açtı. Geçen hafta ilk golde penaltıyı alan o. Dün ikinci golde topu kazanan yine o. Ben bir Riera efekti görüyorum Sallai’de.