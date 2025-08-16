Spor yazarları Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Fatih (k.k.) ve Icardi kaydetti. Spor yazarları, Galatasaray'ın Karagümrük karşısında aldığı galibiyeti kaleme aldı.
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET):
Tabii ki Galatasaray, kadro kalitesiyle Karagümrük’ten başka bir ligde adeta. Sezonun ilk iki haftasında iki müsabakanın fişini de yarım saatte çektiler. Geçen yıl tam 22 maçta ilk 30 dakikayı üstün bitirmişler. Geçen sezon maçlar 30 dakika oynansaymış Galatasaray 22 galibiyet kazanacakken, Fenerbahçe 14, Beşiktaş 9’da kalacakmış. Sarı-kırmızılıların fark yarattığı bir departman da bu: Tempolu maç başlangıçları.
Tabii ki sarı-kırmızılılar bir ay sonra başlayacak Şampiyonlar Ligi için henüz tam hazır noktada değil. Dün Karagümrük’ün önde presine karşı zaman zaman zorluk yaşadılar. Anladığım kadarıyla bir kaleci transferi yapacaklar. Eğer yeryüzünün en iyi oyun kurucu kalecilerinden Ederson’u alabilirlerse büyük iş yapmış olurlar. Merkez orta sahada da sanki Mertens ve Kerem Demirbay’ın ayrılığıyla biraz derinlik problemi oluşmuş. Torreira-Lemina-Sara’dan biri sorun yaşarsa arkalarındaki Kaan-Berkan rotasyonu bence yetersiz.
Galatasaray’ın arayışta olduğu bir başka bölgenin de sağ bek olduğu söyleniyor ama Sallai sezonu müthiş bir viteste açtı. Geçen hafta ilk golde penaltıyı alan o. Dün ikinci golde topu kazanan yine o. Ben bir Riera efekti görüyorum Sallai’de.
LEVENT TÜZEMEN (SABAH):
'Ekmeğini taştan çıkarmak' sözünün en güzel örneğini Barış Alper Yılmaz'ın attığı golde gördük. G.Antep maçının yıldızı, Karagümrük kilidini açan isim oldu. Torreira'nın savunmadan attığı uzun topa fırlayan Barış, müthiş bir mücadele örneği gösterip kuvvetini de kullanarak G.Saray'ın golüne imza koydu. Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un, Barış'ın gücüne, inatçılığına, kazanma duygusuna ve mücadelesine fazlası ile ihtiyacı olacak. G.Saray yönetimi, acil bir durum söz konusu olmazsa Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra Barış ile ilgili düşüncelerini masaya yatırmalı. Bu şartlarda G.Saray'ın Barış'ın hırsına ve çalışkanlığına çok ihtiyacı var.
Sane'nin etkisizliği, alıştığımız süratinden uzak olması ve pas hataları beni şaşırttı. G.Saray yönetimi, Sanchez ve kaleci Günay ile de sözleşme uzatarak doğru hamle yaptı. Özellikle 60. dakikada Günay, kalesinde devleşip golü engelledi. Osimhen'in oyuna girmesi hem takımı hem tribünleri coşturdu. G.Saray baskıyı artırdı, Osimhen'in varlığı rakip savunmanın da dengesini bozdu. Fatih'in kendi kalesine attığı golle birlikte G.Saray da rahatladı. Geri dönen İcardi'nin finali yapması ise taraftarın sevincini katladı.
BÜLENT TİMURLENK (SABAH):
Geçen sezon korner- serbest vuruşlardan 38 gol bulan sarı-kırmızılı takım, oyun boyunca 10 kornerden gol çıkartamazken, ilk yarıda Yunus oyuna girmeyince, Sane de bozuk olunca tek farkla gitti devreye. Hafta boyunca transfer haberlerine meze edilirken yönetiminden "Satmıyoruz" ya da "Fiyatı 50, 49 veren gelmesin" gibi susturucu cümleler gelmeyen Barış Alper Yılmaz'ın muhteşem fiziğinin yanına golünde soluyla top sürüp, vücudunu yatırıp sağıyla topa vurması maçın en güzel hareketi. Maçın adamı ise Sallai. Oyunun son çeyreğinde "Kralların Dönüşü" adlı filmin fragmanını izletti Okan Buruk taraftarına. 4-4- 2, Şampiyonlar Ligi için cüretkâr kaçabilir ancak Osimhen-İcardi A.Ş'nin bu sezon dörtlü savunma oynarken de birçok lig maçında birlikte sahada olacağı aşikâr. Dolu tribünler, sıcak hava, ikinci resmi maçı. Takım "iyi" ya da "kötü" tanımlarını yapmak anlamlı değil. Büyük koşunun ısınma turlarında iki maçta 6 puan demek yeterli.
ENGİN VEREL (AKŞAM):
İlk 10 dakikada Karagümrük sahanın her yerinde pres yapan ve tehlikeli ataklar geliştiren taraftı. İçine Muslera kaçmış Günay Güvenç, dün zor anlarda takımını ayakta tuttu. Muslera'nın ayrılırken neden 'Halefin kim?' sorusuna 'Günay' cevabı verdiğini dün bir kez daha gördük. 10'uncu dakikadan sonra Barış Alper Yılmaz, senaryoyu tersine çevirdi. Galatasaray savunmasının bunalıp da uzaklaştırmak için şişirdiği topta Karagümrük'ün Fildişili ön liberosu Doh'un 10 metre gerisindeydi Barış. Öyle bir depar attı, öyle bir vücuduyla rakibini bozup, topu önüne aldı ki Doh, çaresiz bakışlarla onu ve golünü izlemek zorunda kaldı.
Sonra Karagümrük çözüldü. Icardi'nin golle dönmesi Galatasaray ve Okan Buruk adına büyük şans. Buruk için bundan sonra en büyük zorluk, hücuma oyuncu seçmek. Hepsi birbirinden kaliteli.
OSMAN ŞENHER (MİLLİYET):
Yunus’un en ufak bir katkısı yok. Sane daha alışma döneminde... İki futbolcu gününde olmayınca, hatalar yapınca Galatasaray’ın da hücumdaki ahengi bozuluyor. Bir kere ister istemez kabul etmemiz lazım... Sane korner atar, ölü topların başına gider ama Mertens’in yaptığını yapamaz... Zaten yapamıyor da...
Hücum çok savruk... Karagümrük 10 kişiyle neredeyse 1-1 beraberliği buluyordu. Günay kalede devleşmese belki de sorun yaşanacaktı. Aynı şekilde Torreira, Lemina ve Sara’nın daha fazlasını yapması lazım...
Barış Alper’i alkışlamak lazım. Adama “santrfor” diyorlar, en ileride oynuyor... “Kanat oyna” diyorlar, oynuyor... “Bek oyna” diyorlar, oynuyor. İki haftadır Osimhen ile Icardi’nin olmadığı maçlarda resmen yıldızlaştı. Geçen hafta iki gol attı, bir asist yaptı. Dün gece attığı golde ise resmen stoperin başını döndürdü, söke söke topu aldı ve filelere gönderdi. Bu tempo, bu fizik alkışlanır... Hani diyorlar ya Barış’a 40 milyon, 50 milyon euro veriyorlar... Allah muhafaza yönetim veya Okan hoca Barış’ı göndermeye kalksa inanın Galatasaray çok sıkıntı çeker. Ben kesinlikle gönderilmeyeceğinden eminim.
SERKAN AKCAN (FANATİK):
Barış Alper Yılmaz’ın gelişimi göz kamaştırıcı. Galatasaray’a geldiği günden bu yana her sezon üstüne koyuyor, güçlü diyorsun daha da güçleniyor, hızlı diyorsun daha da hızlanıyor, skor yapsa Premier Lig yapar diyorsun daha fazlasını atıyor. Barış, futbol kamuoyunun gözlerinin önünde nefis bir futbolcu gelişim hikayesine imza atıyor. Karagümrük’e attığı ilk golde Torreira’nın ileri doğru vurduğu topu kovaladı, rakibinden söktü, hızıyla fark attı ve çok iyi bitirdi.
Barış Alper’in, Torreira’nın uzun vurduğu topla başlattığı geçiş hücumunu kusursuz takiple gol yapması bir beton kırıcı etkisi yaptı, Karagümrük’ün direncini azalttı. Barış’la baş edemeyen Marius Toh’un Davinson’a faulü sonrası atılması ise maçın ibresini Galatasaray’a çevirdi.
-
Galatasaray’ın dengeli ve kaliteli bir kadrosu var. Karagümrük’e karşı Osimhen, Icardi kenarda beklerken Barış Alper santrforda yine harikalar yarattı. Ne var ki, 16 Eylül’den itibaren Şampiyonlar Ligi grup maçları başlayacak ve orada son 16 ötesi hedefleniyorsa orta saha rotasyonu yönetim tarafından gözden geçirilmeli. Torreira, Lemina, Sara üçlüsünden biri sorun yaşasa arkada Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu bekliyor. Bu lig için yeterli görülebilir ama Şampiyonlar Ligi için Okan Buruk’un orta saha rotasyonuna oyuncu katması gerekecek gibi duruyor.
ALİ GÜLTİKEN (SABAH):
Galatasaray istikrarlı yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor. 'İstikrar' kelimesi aslında bizim ülkemizde çok karşılığını bulan bir kelime değil. Bu kelimeyi hele futbolda kullanabilmek neredeyse mümkün değil. Ülke futbolumuzun dalgalanmalarına baktığımızda bu olguyu cımbızla arıyoruz. O yüzden G.Saray'ın 3 yıl üst üste şampiyonluğundan sonra tekrar lige aynı iştahla başlaması ve bunu tavizsiz bir süreç gibi yaşaması önemli bir örnek oluşturuyor. Bunda takımın lideri Okan Buruk'un büyük payı var. Aynı istek ve coşkuda tutarak hedeflerini vazgeçilmez bir unsur olarak gösteriyor. Takım da bunu benimsemiş durumda.
G.Saray'ın en yenisi Sane. Projektörler biraz daha fazla onun üzerinde. Görüntüsü, hâlâ adaptasyon sürecine ihtiyacı varmış gibi bir fotoğraf veriyor. Aslında onu rahatlatacak süreç, Osimhen ve İcardi'nin takıma adaptesiyle ortaya çıkacak. Barış Alper, G.Saray'ın vazgeçilmezi. Çok önemli katkıları var. Attığı gol de çok önemli bir Barış Alper karakterinin göstergesiydi. Osimhen ve İcardi'nin dönüşleriyle beraber bu bölgenin esas oğlanları kadroda ikinci yarıda olduğu gibi yer alacaklar. Bu ikiliyle G.Saray'ın hücum zenginliği artıyor. Özellikle Sane gibi oyuncuları daha çok oyunun içine alacaklar.
