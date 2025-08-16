Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Rıdvan Dilmen: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalır! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalır!

        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Fatih Karagümrük mücadelesini çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 00:22 Güncelleme: 16.08.2025 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "G.Saray Devler Ligi'nde ilk 24'e kalır!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaştı ve rakibini 3-0 mağlup etti.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        "G.SARAY, BARIŞ ALPER'İ KAYBETMEK İSTEMEZ"

        Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın devlerine "Ben her gün üzerine koyarak geliyorum" diyor. Şampiyonlar Ligi'nde olan Galatasaray, Barış gibi bir oyuncuyu kaybetmek istemez.

        "G.SARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KALACAKTIR"

        Sallai sağdan gelen toplarda, kademeye girme konusunda problemi var. Galatasaray yerinde olsam önce kaleci, sağ bekten önce de orta saha alırım. Fırsat transferi kovalarım ve Abdülkerim'le yarışacak stoper ararım. Ne çok önünde ne de çok arkasında olacak bir oyuncu lazım. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tempolu maçlar oynayacak ve ilk 24'e kalacaktır.

        "GEÇEN SENEKİ GİBİ 11 PUAN FARK OLMAZ"

        Bu sene geçtiğimiz yılki gibi 11 puan fark olmaz. Galatasaray'ın oturmuş kadrosuna rağmen Fenerbahçe'nin de bu ligde sezon boyunca yarışta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ı da bekliyorum, tabii alacağı oyunculara bağlı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa