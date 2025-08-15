Habertürk
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor

        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor

        Van'da TIR şoförlüğü yapan Müslüm Tunç, arabesk müziğinin unutulmaz ismi merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:59
        • 1

          Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Tunç, 12 yıl önce yaşamını yitiren sanatçı Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkati çekiyor. Saçı, giyimi, sesi ve yaşam tarzıyla ünlü sanatçıyı andıran Tunç, Saim olan ismini Gürses'e benzerliği nedeniyle 6 ay önce Müslüm olarak değiştirdi.

        • 2

          Çevredekilerin Vanlı Müslüm ve Müslüm Baba olarak hitap ettiği TIR şoförü, gündelik hayatında ve yolculuklarda Gürses'in şarkılarını dinleyip eşlik ediyor. Gittiği yerlerde insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tunç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmiyor.

        • 3

          Tunç, tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Gürses'in hatıralarını ona benzerliğiyle yaşatmaya çalışıyor.

        • 4

          "HERKES BANA ONUN İSMİYLE HİTAP EDİYOR"

          Tunç, Gürses'e benzediği için ismini 'Müslüm' olarak değiştirdiğini söyledi.

          Merhum sanatçıyı çok sevdiğini belirten Tunç, "Küçüklüğümden beri benzerliğim vardı, yaş ilerledikçe benzerlik iyice arttı. Herkes bana onun ismiyle hitap ediyor. İsim değişikliğini bu nedenle yaptım. Müslüm babayı çok seviyorum. Kendisi çok sevilen ve değerli bir sanatçıydı" dedi.

        • 5

          Yolculuklarında sanatçının türkülerini dinlediğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

          "Müslüm Baba, tek dinlediğim sanatçıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Beni ilk kez görenler şaşırıyor, çok güzel tepkiler alıyorum. Sevgi dolu yaklaşıyorlar, hoşuma gidiyor. Yolculuklarımda hep Müslüm Baba'yı dinlerim. Bana uzun yollarda şarkıları eşlik eder. Çevrede şarkı söylememi isteyen çok oluyor.

        • 6

          Müslüm Baba kadar sesim güzel değil ama mümkün olduğunca şarkılarına eşlik etmeye çalışıyorum. Benzerlikten çok mutluyum. Müslüm Gürses'e benzemek ayrıcalıktır. Buradan bütün Müslüm Baba sevenlerine selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum."

        • 7

          "KENDİSİ MÜSLÜM BABA'YI ARATMIYOR"

          Tunç'un iş arkadaşı Kenan Bulut ise "İlk gördüğümde çok şaşırdım, Müslüm Gürses'e çok benziyor. Tanıştıktan sonra daha çok sevdim. Kendisi Müslüm Baba'yı aratmıyor. Biz de kendisine 'Müslüm Baba' diyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 8

          İki yıldır Tunç ile arkadaşlık yaptığını dile getiren İbrahim Mutlu da "İlk gördüğümde 'Müslüm Baba TIR'cılığa mı başladı?' diye düşündüm, çok şaşırdım. Güzel şarkılar söylüyor. Kendisiyle oturduğumuzda Müslüm Baba'ya olan özlemimizi gideriyoruz" dedi.

        • 9
