Galatasaray'dan Ainsley Maitland-Niles hamlesi!
Sağ bek arayışlarının sürdüğü Galatasaray'da yeni bir isim daha gündeme geldi. Fransa basını, sarı-kırmızılıların, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles için resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
- 2
Sarı-kırmızılılarla ilgili son olarak Fransa basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 3
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lyon forması giyen İngiliz sağ bek Ainsley Maitland-Niles'ı kadrosuna katmak istiyor.
-
- 4
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz oyuncu için Fransız ekibine resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
- 5
27 yaşındaki İngiliz sağ bek, 2023 yazında Lyon'a transfer olmuş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.
- 6
Galatasaray'ın oyuncuyla birkaç kez temas kurduğu, son dönemde bu görüşmelerin yeniden yoğunlaştığı aktarıldı.
-
- 7
Geride kalan sezonda Lyon formasıyla 44 maça çıkan İngiliz oyuncu, 1 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
- 8
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Maitland-Niles'ın Lyon ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 9
20 Ağustos 1997'de Londra'da doğan Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, kariyerine Arsenal'in altyapısında başladı. Maitland-Niles, kariyeri boyunca Arsenal, Ipswich Town, West Bromwich Albion, Roma, Southampton ve Lyon'da forma giydi.
-