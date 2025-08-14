İsrail'in E1 planına tepkiler

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan Ma'ale Adumim yerleşimi arasına 3 bin 401 konut inşası için yapılan ihaleyi onaylayacağını söyledi.

"E1'deki inşaat planlarının onaylanması, Filistin devleti fikrini ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullanan Smotrich, uluslararası toplumdan gelen baskılara rağmen yasa dışı Ma’ale Adumim yerleşimini Kudüs’e bağladıklarını iddia etti.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu ise 20 Ağustos'ta, E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek toplanacak.

Katar, Mısır ve Ürdün İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanması planına tepki gösterdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki açıklaması, tepkilere neden oldu.

Açıklamada ayrıca Katar'ın Filistin meselesine ve kardeş Filistin halkına uluslararası meşruiyet kararları ve iki devletli çözüm temelinde, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki tam desteği ve değişmez tutumu teyit edildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in yerleşim planlarını durdurması ve uluslararası meşruiyet kararlarına uymasını sağlamak için bir arada olması gerektiği belirtildi.

Filistin devletinin kurulmasını engelleme amacıyla yerleşim birimlerini genişletmeye ve Filistin halkını tehcir etmeye dayalı işgal politikalarının kesin bir dille reddedildiği vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Smotrich'in Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıracak bir yerleşim birimi inşası planının kınandığı ve bunun uluslararası meşruiyet kararlarının açık şekilde ihlali olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bunun "İsrail hükümetinin Filistin topraklarına yönelik gaspını genişletme ve işgal ettiği bölgelerin demografik yapısını değiştirme konusundaki ısrarını yansıtan yeni bir adım olduğu" ve uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ve uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Smotrich'in yaptığı "İsrail'in Batı Şeria'da egemenliğinin dayatılması ve yerleşim birimlerinin genişletilmesine" ilişkin aşırılık yanlısı açıklamalarına da tepki gösterildi.

Bunun, Filistin halkının meşru taleplerine karşılık vermediği sürece Tel Aviv dahil bölge ülkelerine güvenlik ve istikrar getirmeyecek "İsrail kibrinin yeni bir göstergesi" olduğu ifade edildi.

Mısır'ın, söz konusu yerleşim politikalarını ve İsrailli yetkililerinin şiddet, nefret ve aşırılık yanlısı açıklamalarını asla kabul etmediği kaydedildi.

İsrail'e Filistin meselesinin tasfiyesi ve sözde "büyük İsrail" vizyonunu oluşturma gibi yanıltıcı inançlara kapılmaması uyarısında bulunuldu.