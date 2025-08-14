15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!

Korkunç olay dün sabah saat 07.00 sıralarında Sarıyer'de İstinye Mezarlığı'nda meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi.

İhbara göre mezarlıkta bulunan 15 Temmuz şehidi olan Fatih Satır’ın mezarının tahrip edildiği belirtildi. Olay yerine giden polis ekipleri, inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği tarafından çalışma başlatıldı.

KÜREKLE İÇERİ GİRİYOR

Mezarlık girişinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede sabah saatlerinde bir şüphelinin motosikletle mezarlık girişine geldiği görüldü. Motosiklette elinde kürekle inen şüphelinin, önce kapı önünde bulunan taşları alarak yola fırlattığı ardından mezarlığın içine girdiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE CAMİYE ZARAR VERMİŞ

Araştırmalarda şüphelinin 35 yaşındaki Tunç Demir olduğu tespit edildi. Şüphelinin daha önce 3 ayrı camiye saldırarak zarar verdiği belirlendi. Şüphelinin ayrıca “yaralama” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından kaydı bulunduğu da ortaya çıktı.

Akşam saat 20.00 sıralarında yine mezarlık girişine gelen şüpheli, kapı önünde bulunan taşları araç trafiğinin olduğu yola atarak çevreye zarar verdi. O sırada gelen yakalanan şüpheli polis aracına bindirildiği sırada görevli polis memurlarına fiziki direniş gösterdi. Araca bindirilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne götürüldü. İfadesinde olayı hatırlamadığını iddia eden şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.