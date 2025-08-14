Güneşte 4 saat kalan çocuk, ikinci derece yanıkla hastanelik oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesinden ailesiyle birlikte tatile gittiği Samsun'da sahilde uzun süre güneşte kalan 7 yaşındaki Alper Bozkurt, ikinci derece güneş yanığı nedeniyle hastanede tedavi edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde anne ve babasıyla denize giren 7 yaşındaki Alper Bozkurt, 4 saat boyunca yüksek sıcaklıkta güneşe maruz kaldı. Güneş kremi kullanılmadığı için vücudunda ağır yanıklar oluşan Bozkurt, tedavi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Yaşadıklarını anlatan baba Mustafa Bozkurt, "Çocuğumu, Samsun Atakum'a sahile götürdüm. Yaklaşık 4-5 saat güneşte kaldığımız için çocuk güneş yanığı oldu. Güneş kremi sürmeyi unuttuk, biraz da fazla güneşte kaldığı için bayağı yaraları oldu. Hocalarımız da ilgilendi. Şu anda durumu iyiye gidiyor" dedi.

"GÜNEŞTE YANDIKTAN 7 GÜN SONRA BİZE GELDİ"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Sabri Demir, güneş yanıklarının çok ağır sonuçlarının olabileceğini söyledi.

Güneş yanıklarında genelde birinci derece yanıkların beklendiğinin, bunun da kızarıklık ve ağrı şeklinde görüldüğünü anlatan Demir, "Bu çocuğumuzda ikinci derece yanığa ilerlemiş ve çok yaygın bir alan. Güneşte yandıktan 7 gün sonra bize geldi. 3 gündür yatarak tedavisini yaptık. Tedavisini tamamladık, inşallah taburcu edeceğiz" dedi.

"YANIK ALANINA YOĞURT, SALÇA, DİŞ MACUNU SÜRMEYİN" Doç. Dr. Demir, sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra güneşin yatay pozisyona geçtiği zamanlarda denize girilmesinin sağlığın korunması için daha uygun olduğunu belirtti. Uzun süre güneşte kalınmaması ve bunun için ailelerin çocukları mutlaka uyarması gerektiğini vurgulayan Demir, sözlerine şöyle devam etti: "Bu çocuğumuz yaklaşık 4 saat güneşte kalmış. O anda ağrıyı hissetmeyebiliyor. Bunu ailelerin sağlaması, belli aralıklarla uyarmaları lazım. Güneşten koruyucu yüksek faktörlü krem kullanmaları lazım. Her şeye rağmen böyle bir yanık meydana geldiyse mutlaka bir sağlık merkezine götürmeleri lazım. Götürmeden önce de bir çeşme suyunda soğutmaları ve arkasından da nemlendirici kremler evde ne varsa öneriyoruz. Aynı zamanda yaşına göre ağrı kesici bir şurup vermelerini öneriyoruz." Yanıklarda evde neler yapılabileceğine ilişkin bilgi veren Demir, şunları kaydetti: "Birinci derecede yanıkta ne sürerseniz sürün bir şey yapmaz. Sadece orada çirkin bir görüntü meydana getirir ama ikinci bir derece yanığa sürülenlere bağlı enfeksiyon meydana gelebilir. Genelde yoğurt sürüyorlar. Diş macunu süreni de gördük. Bir faydası yok. Kimyasal madde olduğu için diş macunu benzeri şeyler, bunlar zarar da verebilir, yanığı derinleştirebilir. Zeytinyağı yanlış bir uygulama sayılmaz aslında nemlendirebilir. Onun dışında yoğurt ve salça yanlış uygulamalar. Onun yerine evde herhangi bir nemlendirici krem veya antibiyotikli yara merhemlerini sürebilirler."