Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Portekiz basını, milli futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini duyurdu. İşte detaylar...
- 1
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi. Milli yıldızın imza için İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.
- 2
FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI
Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı.
- 3
İMZA İÇİN İSTABUL'A GELİYOR
Mais Futebol'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.
-
- 4
25 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.
- 5
PORTEKİZ PERFORMANSI
Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.
- 6