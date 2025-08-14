İki kentteki orman yangınında ikinci gün!

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale 2’nci günde de sürüyor.

DHA'nın haberine göre Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı, Balandız ve Çamlıca mahallelerinde 90 hanede 190 kişi tahliye edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

İHA'nın haberine göre de Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında dün öğle saatlerinde çıkan halen devam eden orman yangınında ekiplerin gece yaşadığı zor anlar kameralara da yansıdı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ekiplerin alevlerin arasında geçmeleri dikkat çekti.

HATAY'DA DA YOĞUN MÜDAHALE

Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı. Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren karadan yapılan çalışmalara havadan da 5 helikopterle destek verildi. Öte yandan, bir esnaf, bölgede görevli orman işçileri ve güvenlik güçlerine simit dağıttı. Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 18 arazöz ve 470 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.