Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.949,95 %-0,04
        DOLAR 40,7774 %0,01
        EURO 47,7987 %0,08
        GRAM ALTIN 4.406,21 %0,15
        FAİZ 40,32 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 50,59 %0,15
        BITCOIN 123.408,00 %0,37
        GBP/TRY 55,4826 %0,17
        EUR/USD 1,1706 %0,01
        BRENT 65,91 %0,43
        ÇEYREK ALTIN 7.204,15 %0,15
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Maaşı toplu ödenen memura yüksek vergi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Maaşı toplu ödenen memura yüksek vergi

        Görevden uzaklaştırılan memurlara açığa alındığı süre boyunca maaşının 3'te 2'si ödeniyor. Açığa alınan memur göreve iade edildiğinde ise daha önce ödenmeyen maaşının 3'te 1'lik kısmı topluca veriliyor. Peki göreve iade edilen memura yapılan toplu maaş ödemesinden vergi kesintisi nasıl yapılır? Toplu ödemede, asgari ücrete kadar kazanç için gelir vergisi ve damga vergisi istisnası nasıl uygulanır? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 14.08.2025 - 07:13 Güncelleme: 14.08.2025 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Memurları Kanunu uyarınca memurların görevden uzaklaştırılması veya görevlerine istinaden ya da farklı sebeplerle tutuklanması, gözaltına alınması halinde bu süre boyunca maaşlarının 3’te 2’si ödeniyor. Göreve başlaması uygun görülen memurlara açığa alındıkları süre boyunca eksik ödenen maaşlarının 3’te 1’lik kısmı, göreve başladıkları tarihte topluca veriliyor. Toplu maaş ödemesi sırasında vergi kesintisinin nasıl yapılacağı, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasının nasıl uygulanacağı konusunda uygulamada tereddütler yaşanabiliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        REKLAM

        Vergi kesintisi konusunda tereddütte kalan bir kurum Antalya Defterdarlığından özelge ile açıklama talep etti. Defterdarlığın verdiği özelgede konuya açıklık getirildi. Özelgede, işçi memur gibi hizmet erbabına yapılan ödemelerden işveren tarafından yapılacak vergi kesintisinin, “nakden ve hesaben” yapılan ödemelere uygulanacağına dikkat çekildi.

        TOPLU ÖDEME YAPILAN AYIN ÜCRETİ SAYILACAK

        Konuyla ilgili gelir vergisi tebliğine göre bir ücret ödemesinin tahakkuk ve ödemesi hangi ayda yapılmışsa bu ödemenin o ayın ücreti kabul edilerek vergi tevkifatı yapılması gerektiği vurgulandı.

        Bir gelirin vergilendirilecek aşamaya gelebilmesi için o gelirin vergi kanunlarında şartları belirlenen şekilde elde edilmiş olması gerektiği kaydedilen özelgede, gerçek usulde vergilendirilen ücret gelirlerinde elde etmenin, gelirin kişinin hukuki ve ekonomik tasarrufuna girmesi ile gerçekleşmekte olduğu kaydedildi. Hukuki tasarrufun gelirin sahibi tarafından talep edilebilir hale gelmesini, ekonomik tasarrufun ise gelirin sahibinin emrine amade kılındığı zamanı ifade ettiği belirtilen özelgede, ücret gelirinin de ancak bu şartların sağlanması ile vergilendirilecek aşamaya gelmiş olacağı ifade edildi. Dolayısıyla, bir ücret ödemesine vergi tevkifatı yapılabilmesi için nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması gerektiği belirtildi.

        REKLAM

        ASGARİ ÜCRETE KADAR KAZANÇ İÇİN VERGİ İSTİSNASI SADECE BİR DEFA UYGULANACAK

        Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklik ile 2022 yılından itibaren ücret ve maaşların asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.

        Özelgeye göre, görevden uzaklaştırılan ve sonradan görevine iade edilen memurlara açığa alındıkları dönemde ödenmeyen 1/3’lük maaş, ödemenin yapıldığı ayın ücreti sayılacak ve gelir vergisine tabi tutulacak. Ödemenin yapıldığı ayı izleyen aylarda ödenen ücretler üzerinden kesilecek vergi hesabında, toplu ödemenin yapıldığı ay dahil kümülatif vergi matrahı dikkate alınacak.

        Asgari geçim indirimi uygulaması 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kaldırıldığından, bu tarihten itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmıyor. Dolayısıyla, 1 Ocak 2022 tarihinden sonra yapılan toplu ücret ödemelerine bir aylık asgari ücret tutarındaki kazancı için tanınan gelir vergisi istisnası ile damga vergisi istisnası sadece bir kez uygulanacak. Toplu ödemenin yapıldığı ayı izleyen aylarda ödenen ücretler için ise asgari ücrete kadar olan kazançlar için gelir vergisi ve damga vergisi istisnası aynen devam edecek.

        REKLAM

        KHK İLE İHRAÇ EDİLENLER İÇİN DE GEÇERLİ

        Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen memurlardan göreve tekrar iade edilenlere, görevde olmadıkları sırada ödenmeyen maaşları da topluca ödeniyor. KHK ile ihraç edildikten sonra göreve tekrar başlayan memurlara yapılan toplu ödemeler de aynı şekilde ödemenin yapıldığı ayın geliri sayılacak. Bu ödemeler için sadece ödemenin yapıldığı ayda sadece 1 asgari ücrete kadar olan kazanç için gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanacak. Kalan tutar vergiye tabi olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #görevden uzaklaştırma
        #KHK
        #göreve iade
        #vergi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
        General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Habertürk Anasayfa