Geçtiğimiz günlerde Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, UEFA'nın hayatını kaybeden Filistinli eski milli futbolcu Al-Obaid için yaptığı paylaşıma sert tepki göstermişti.
UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart: Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun!
UEFA Süper Kupa final maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde UEFA, "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açtı.
Giriş: 13.08.2025 - 22:51 Güncelleme: 13.08.2025 - 22:51
UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi kazananı PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham kozlarını paylaştı.
Dev karşılaşma öncesinde UEFA "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açtı.
Daha sonrasında bu fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaşan UEFA, "Udine'deki UEFA Süper Kupa'dan mesaj net ve açık: Bir pankart. Bir çağrı." notunu düştü.
