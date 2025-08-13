UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart: Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun!

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi kazananı PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham kozlarını paylaştı.

Dev karşılaşma öncesinde UEFA "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi durdurun" yazılı pankart açtı.

Daha sonrasında bu fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaşan UEFA, "Udine'deki UEFA Süper Kupa'dan mesaj net ve açık: Bir pankart. Bir çağrı." notunu düştü.

From the UEFA Super Cup in Udine, the message is loud and clear.



A banner. A call. pic.twitter.com/HNjPja4OBk — UEFA (@UEFA) August 13, 2025

SALAH'TAN UEFA'YA SERT TEPKİ! Geçtiğimiz günlerde Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, UEFA'nın hayatını kaybeden Filistinli eski milli futbolcu Al-Obaid için yaptığı paylaşıma sert tepki göstermişti.