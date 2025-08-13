Son dakika: Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yi Ankara'da konuk etti.

İkili basın toplantısı düzenledi.

REKLAM advertisement1

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var. YPG oyunbozanlık yapıyor, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. Burada bir meydan okuma var. Sorunları barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz. Bu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor.

Bölgesel işbirlikleri Suriye'nin yaralarını sarabilecek potansiyelde. Realitede sıkıntılar olabiliyor. En büyük öncelik halkın can güvenliğinin sağlanması, ülkenin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün sıkıntı içinde olmaması.

Yeni Suriye, kültürlerin bir arada yaşadığı bir ülke olmalı. Ancak her ülke bizim gibi yapıcı bir vizyon ortaya koymuyor. Oyunbozanların başı İsrail. Süveyda'daki olaylarda ortaya çıkan karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda.

Suriye yönetiminin kurumları ve halkı ayağa kaldırmak için ortaya koyduğu çabayı desteklemeliyiz.

"SDG 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgilenmiyor"

YPG-SDG tarafından çok fazla açıklama yapılıyor. 10 Mart Mutabakatı'nın kendilerini çok fazla bağlamadığını düşünüyorlar. Türkiye'deki "Terörsüz Türkiye" sürecinin de kendilerini ilgilendirmediklerini söylüyorlar. Sizi ne ilgilendiriyor? İsrail'in maşası olmak mı?

Biz tolere etmekte zorlandığımız gelişmeler görüyoruz. Avrupa'dan, dünyanın dört bir yanından gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Örgütün 10 Mart'tan sonra Suriye'de olumlu manada güven telkin edici bir adımını da görmüyoruz. Bir bekleyiş içindeler. Bunu görüyoruz. SDG tarihi iradeye saygı duymalı. Bekledikleri karışıklık çıkmayacak. Çıksa bile onların lehine bir durum olmayacak. Kusura bakmayın kimse enayi değil. Biz enayi değiliz. Büyük devlet olmanın bir kuralı var. Biz onu yapıyoruz. Ama sizi tekrar buradan uyarıyorum: Durduğunuz yer doğru bir yer değil. Bunu değiştirin. Suriye'yi beraber nasıl inşa edeceğinizi düşünün. Türkiye bölgede bir dominasyon peşinde değil. Biz her zaman yapıcı, iyi niyetli, barışçıl bir pozisyondayız ancak güvenlik kaygıları ortaya çıktığında Türkiye rahat bir şekilde yerinde durmaz. SDG kendilerini Türkiye ve bölge için bir tehdit olmaktan çıkarmalı. Biz bunu istiyoruz." REKLAM "İsrail bizi tehdit ediyor" Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Suriye yeni sorunlarla karşı karşıya. Bunun başında İsrail'in tekrar eden tehditleri. Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. İsrail, vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atıyor. Doğrudan ve dolaylı tehditlerle karşı karşıyayız. Suriye'nin bölünmesi isteniyor. Suriye'nin yeniden imarı, ayağa kalkması çok kritiktir. Suriye'de kaosun çıkmaması konusunda herkesi uyarıyoruz. Ülkeler bize destek vermeli. Dün Ürdün'de ABD Büyükelçisi Barrack'la bir araya geldik. Süveyda konusunu ele aldık. Suriye'de olup bitenler İsrail tarafından yaratılan olaylardır. Biz barış süreci olsun istiyoruz. Süveyda Suriye tarihinde önemli bir yerdedir. Dürziler Suriye toplumunun bir parçasıdır. Onları dışlamak gibi bir niyet asla yoktur. Bu söylemi İsrail üretmektedir. Suriye Suriyelilerindir. Biz bir Suriyeli kimliği olsun istiyoruz."