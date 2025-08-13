Alaska zirvesi öncesi Batı zirvesi: Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor

Trump, Rusya'nın üç buçuk yıl önce Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmenin yollarını görüşmek üzere cuma günü Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşme öncesinde sürece dahil olmak isteyen Avrupalı müttefikler de Trump'la temaslarını sürdürüyor.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, bugün Ukrayna temalı bir video görüşmesi düzenleyecek ve bu görüşmeye Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ve İtalya Başbakanı Giorgi Meloni başta olmak üzere birçok politikacı katılacak.

Avrupalı siyasetçiler, Trump'ın Ukrayna ve Avrupa'yı denklemden çıkararak Rusya ile doğrudan bir anlaşma yapmasını istemiyor. Zelensky Alaska'ya davet edilmedi.

Öncelik kalıcı ateşkes Avrupalı liderler savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü şart tartışmasının tam bir ateşkesle başlaması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca Avrupalı birliklerle ateşkesi uygulamaya yönelik herhangi bir plan için Avrupa'nın onayının şart olduğu belirtiliyor. Şansölye Merz, "Rusya ile ABD arasındaki bölgesel meselelerin Avrupalıların, Ukraynalıların kafaları üzerinden tartışılmasını ve hatta karara bağlanmasını kabul edemeyiz. Amerikan hükümetinin de aynı şekilde düşündüğünü varsayıyorum. Bu yüzden bu kadar yakın bir koordinasyon var" dedi. Merz, mayıs ayında başlayan görev süresinin büyük bir bölümünü Almanya'nın ordusunu yeniden inşa etmeye, Avrupa ve dünya için liderlik konumunu yeniden kazanmaya ve Rusya'ya karşı sağlam bir bakış açısına sahip olmaya ayırdı. Trump Ukrayna'ya yakın ancak hala belirsiz Özellikle son aylarda Putin'in Ukrayna'yı bombalamaya devam etmesi karşısında hayal kırıklığına uğrayan Trump, farklı derecelerde de olsa Kiev'in yanında durarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı barışa ulaştırma hedefine daha sıcak görünüyor. Göreve başladığında Ukrayna'ya karşı katı bir tutum takınan Trump, daha sonra Kiev'e verilmek üzere Almanya ve diğer ülkelere Amerikan silahları satmayı kabul etti ve savaşın devam etmesi halinde Moskova'yı sert ekonomik cezalarla tehdit etti. REKLAM Ancak geçen hafta Putin'den gelen teklifler üzerine Trump yine politikasında değişikliğe gitti ve Alaska toplantısını planladı. Bu hafta gazetecilere verdiği demeçte Putin'in aklında ne olduğunu ve Ukrayna ile Rusya'nın elindeki toprakların takası da dahil olmak üzere savaş konusunda bir "anlaşma" sağlayıp sağlayamayacağını görmek istediğini söyledi. "Putin cesaretlenirse Baltık tehlikeye girer" Avrupalı liderler Putin ateşkesi kabul etmeden önce sınırların yeniden çizilmesi konusunu gündeme getirmeyi reddediyor. Rus güçlerinin şu anda elinde tutmadığı Ukrayna topraklarını pazarlık konusu yapmak istemiyorlar. Ayrıca kötü şartlarda bir barışın Putin'i Batı Avrupa'ya doğru ilerlemeye, belki de NATO üyesi Litvanya gibi bir komşusunun yanına asker göndermeye teşvik edebileceğinden endişe ediyorlar. Avrupalılar her şeyden önce Putin'in Alaska toplantısını kullanarak Trump'a Zelenskiy'nin asla kabul etmeyeceği bir barış anlaşması 'satmasından' ve Trump'ın öfkesini Ukrayna liderine yöneltmesinden korkuyor. Böyle bir durumda Trump, yönetiminin bu baharda kısa bir süre yaptığı gibi, savaş alanında Ukrayna'ya yönelik hayati önemdeki Amerikan istihbarat desteğini çekmekle tehdit edebilir.