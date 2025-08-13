UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord u 2-1 in rövanşında 5-2 mağlup ederek play-off turuna kaldı.Kanarya, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekiplerine karşı 26. maçına çıkarken 10. galibiyetine imza attı.Fenerbahçe, Feyenoord a karşı ise 3. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertlilerin PSV ve Twente ye karşı 3 er, Ajax a karşı da 1 galibiyeti bulunuyor.Sarı-lacivertliler, Feyenoord karşısında elde ettiği zaferle Avrupa da uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirdi.27 YIL SONRA BİR İLK! Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 1998 yılından bu yana ilk maçını kaybettiği çift ayaklı eleme turunda ilk kez tur atladı. Sarı-lacivertliler son olarak 1998-99 sezonunda Göteborg a karşı ilk maçı kaybedip rövanşı kazanarak UEFA Kupası ön elemesinde tur atlamıştı. MOURINHO HOLLANDA TAKIMLARINI SEVİYOR! Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho nun Hollanda takımlarına karşı üstünlüğü ise dikkat çekiyor. Teknik direktörlük kariyeri boyunca Hollandalılara karşı galibiyet kazanan Portekizli teknik adam, Hollanda takımlarını en fazla mağlup eden teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı.Jose Mourinho aynı zamanda 4 kezle Feyenoord u en fazla mağlup eden çalıştırıcı konumunda.