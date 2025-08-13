Konut satışında yükseliş sürüyor

TÜİK, temmuz ayına dair konut satış rakamlarını açıkladı. 2025'in aylık olarak en yüksek satış sayısına ulaşıldı.

Temmuzda Türkiye'de 142 bin 858 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre satışlar, yüzde 12,4 arttı.

2020'nin (229 bin 357 adet) ardından en yüksek 2. temmuz ayı satışına ulaşıldı.

İlk 7 ayda 834 bin 751 konut satıldı, yine 2020'nin ardından en yüksek 2. ilk 7 ay performansına ulaşıldı. Satışlar, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 oranında arttı.

Kredili konut satışı, toplam satışın yüzde 12,9'unu oluşturarak bu seneki en düşük oranda gerçekleşti. Rekorların kırıldığı 2020'de bu oranın haziran ve temmuz aylarında yüzde 50'nin üstünde olduğunu hatırlatalım.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

İLK ELİN ORANI YÜZDE 30,8

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 oranında artarak 251 bin 608 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında artarak 98 bin 874 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 oranında artarak 583 bin 143 olarak gerçekleşti.

YABANCIYA SATIŞTA GERİLEME DEVAM EDİYOR

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında azalarak bin 913 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.