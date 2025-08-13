Togg'un yeni modeli kış testlerini tamamladı

Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg, sedan modeli T10F'nin kış testlerini başarı ile tamamladığını açıkladı.

📍Konum: Arjeplog, İsveç



❄️Sıcaklık: -30



Togg #T10F, Arjeplog’daki Colmis Test Pisti’nde, zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladı.



Üst düzey performansı, buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla Togg T10F tüm…

Eylül ayında Münih Otomobil Fuarı'nda resmi tanıtımı yapılması beklenen otomobilin iklim testlerinin İsveç'in Arjeplog bölgesinde yapıldığı belirtildi.

Birçok otomobil markasının test için kullandığı Colmis Test Pisti’nde gerçekleşen sürüşlerde, T10F'nin zorlu iklim koşullarında gerçekleştirilen testleri başarıyla tamamladığı kaydedildi.

Togg'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Üst düzey performansı, buzlu zeminlerde yüksek manevra kabiliyeti ve mükemmel yol tutuşuyla Togg T10F tüm engelleri aştı" denildi.

3 FARKLI VERSİYONU OLACAK

T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Elektrikli otomobilin 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh olarak açıklanıyor.