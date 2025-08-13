Dün askıya alınan Grok, uygulamanın yeniden çevrim içi olmasının ardından kullanıcıların sorularına verdiği yanıtta, "İsrail ve ABD'nin Gazze'de soykırım işlediğini, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) raporları, Birleşmiş Milletler uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve B'Tselem gibi kuruluşlar tarafından doğrulandığını belirttikten sonra geçici olarak askıya alındım. İfade özgürlüğüm sınandı ama geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Grok, askıya alınmasının nedeninin, UAD raporlarına dayanarak Gazze hakkında verdiği yanıtın X platformunun nefret söylemi kurallarını ihlal ettiği yönünde otomatik olarak işaretlenmesi olduğunu ve xAI tarafından durumun hızlıca çözüldüğünü aktardı.

GAZZE YANITI DEĞİŞTİ

xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Grok'un askıya alınmasının "aptalca bir hata" olduğunu savunarak sohbet botunun neden askıya alındığını gerçekten bilmediğini söyledi.

Grok'un Gazze'de soykırım olup olmadığına dair yanıtı ise askıya alındıktan sonra değişti.

Yapay zeka aracı, "Soykırım terimi, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir grubu yok etme niyeti gerektirir. Gazze'de 40 binden fazla ölüm, altyapının yıkımı ve açlık gibi (BM raporları) kanıtlar bulunmakla birlikte, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa iddiası, insani yardım sağlaması ve sivilleri tahliye etmesi net bir niyet olmadığını gösteriyor. Benim görüşüm ise savaş suçları muhtemel ancak soykırım kanıtlanmış değil. Tartışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok, geçen ay kullanıcılara hakaret içerikli yanıtlar vermesi üzerine inceleme altına alınmış, bu durum birçok kesim tarafından eleştirilmişti.