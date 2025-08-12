Habertürk
        Zelenskiy: Ülkemi teslim etmeyeceğim

        Zelenskiy: Ülkemi teslim etmeyeceğim

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy; ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Donbas bölgesini bırakmayacaklarını ifade ederken "Ülkemi teslim etmeyeceğim." dedi.

        Giriş: 12.08.2025 - 22:03 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:26
        "Ülkemi teslim etmeyeceğim"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşa ve müzakerelere dair değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya'nın ateşkes için Ukrayna askerlerinin Donbas'tan çekilmesini istediğine dair çıkan iddialara yanıt veren Zelenskiy "Donbas'ı bırakmayacağız. Bunu yapamayız. Donbas, Ruslar için gelecekteki bir savaşta sıçrama tahtası olabilir." şeklinde konuştu.

        Ukrayna lideri, Donbas'ı bırakmaları durumunda, Rusya'nın gelecek yıllarda Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırı başlatabileceğini ifade etti.

        Ukrayna lideri "Ülkemi teslim etmeyeceğim. Bunun için hak sahibi değilim... Devlet nedir, özel mülk müdür? Donetsk'in yüzde 30'u benim özel mülküm mü?" diye konuştu.

        Zelenskiy, toprak meselesinin güvenlik garantilerinden ayrı bir konu olmadığını bildirdi.

        Ukrayna lideri, Rus ordusunun doğu cephesinde 15 kilometre kadar ilerlediğine ilişkin haberlere dair de açıklamada bulundu.

        Rus ordusunun az sayıda askerle 10 kilometre kadar ilerlediğini teyit eden Zelenskiy "Ekipmanları yok, sadece ellerinde silahları var." dedi.

        Ukrayna lideri diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın taraf tutmadığını ve arabulucu olmaya çalıştığını ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelecek.

        Trump, bir nabız yoklama görüşmesi olacağını ifade ederken "Görüşme bence iyi geçecek ama belki de kötü geçer." dedi.

        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
