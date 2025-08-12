Manisa, Uşak, İzmir, Antalya ve Osmaniye'de yangın

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık Köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Orman yangınına havadan hem TSK’ya hem de Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri ile karadan ise çok sayıda arazöz, iş makinesi ve ekiple müdahale ediliyor.

İZMİR

İzmir'in Aliağa ilçesinde Kalabak ve Çoraklar mahalleleri arasındaki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangının Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir bölgede çıktığı öğrenildi.

MİNİBÜSTE ÇIKIP ORMANA SIÇRADI

Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personelle yangına müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. OSMANİYE Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Evciler Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinliğe ve makilik alana sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangının yakınlardaki yerleşim yerlerine ve ormana sıçramaması için müdahale başlattı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. ANTALYA Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kızıllı Mahallesindeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. MANİSA YANGININDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor. Öte yandan, yangının demir kesme işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otları tutuşturması ve ardından rüzgarın da etkisiyle ormana yayılması sonucu çıktığı belirlendi. 22 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'deki yangına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan; 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

*Haberin görselleri AA, İHA ve DHA tarafından servis edilmiştir.