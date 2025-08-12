İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü’nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret eden Yerlikaya, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'dan kentteki orman yangınlarına ilişkin brifing aldı.

Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 1 Mayıs'tan bugüne 115 orman yangını çıktığını söyledi.

Bu orman yangınlarının 106'sının seviye 1, 4'ünün seviye 2 ve 5'inin seviye 3 olarak tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, "Seviye 3 ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bu güzel şehrimizde dün Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. Bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, yangın güzergahını hava aracıyla gezdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Yangının ilk anından itibaren kıymetli Valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. Rakam veriyorum, 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 sivil toplum kuruluşundan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın saat 14.25 itibarıyla kontrol altına alındı." Devletin tüm kurum ve kuruluşları, belediyeler ve komşu vilayetlerin görevlilerinin her birinin hiç çağrılmadan hareket ettiğini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "AFAD tecrübesiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çanakkale merkezde Valimizin koordinasyonunda, nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çanakkale'mize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz. 'Allah tekrarından ve bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale'mizi, güzel şehrimizi korusun' diyoruz."

"TOPLAM 2 BİN 220 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ" Bakan Yerlikaya, yangın Çanakkale'nin merkezini tehdit ederken vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesiyle ilgili önemli bir hizmet verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan, bu orman yangını sebebiyle 1983 vatandaşımız kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolundan olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle deniz tahliyesini burada anlatmak lazım. Dün bunu sosyal medyadan da paylaştım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi, GESTAŞ, Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait botlar görev yaptı. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim ve şu anda geçici barınma hizmetini verdiğimiz vatandaşlarımız da gerçekten minnettarlar." Yerlikaya, tahliye sürecinde güvenli bölgelere alınan 2 bin 220 vatandaştan 161'inin kendi isteğiyle müracaat ettiğini söyleyerek, "Biz de onları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda misafir ediyoruz. Her böyle afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay'ın koordinasyonunda beslenme ve çalışma grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Türk Kızılay'ın kendisi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının her birine müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU ANA KADAR 2 BİN 945 ABONEYE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLDİ" Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen enerji çalışma grubuyla ilgili verilere değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle durumda özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça Orman Genel Müdürlüğümüz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen doğal gazla, elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yapıldı. Şu ana kadar 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Çınarlı köyü ve Güzelyalı'daki toplam 1131 aboneye, henüz o yangından etkilenen 2 trafonun, biz de gittik gördük, yapım süreçleri devam ettiği için biter bitmez elektrikleri verilecek. Doğal gazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğal gaz hat ve kutularında meydana gelen hasarlardan dolayı 1400 binada toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için burada şu an için verilemiyor ama orada da doğal gazla ilgili olan dağıtım firması gerçekten cansiparane gayret gösteriyor. Tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek." "139 VATANDAŞIMIZ YANGINDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ" Yangın bölgesinde sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"139 vatandaşımız yangından olumsuz etkilendi. Sağlık İl Müdürü'müzden buradaki yapmış olduğumuz toplantılarda da bilgi aldık. Şu anda tedavisi devam eden hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah, onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup oradan taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." "YANGIN BÖLGESİNDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra, destek ödemesi babında 35 aileye, Valimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin lira hesaplarına aktarıldığının da altını çizmek istiyorum." dedi. Bakan Yerlikaya, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaretinde, yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti. Bu çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 7 ekiple yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ben de o ekipleri ziyaretlerimde gördüm. Arkadaşlarımız bugün tam anlayamasalar bile yarın öğlene doğru bu çalışmayı bitirecekler. Zarar tespitiyle de ilgili defterdarımız bu işin sorumlusu. Onun kurmuş olduğu 15 ekip var. Onlar da aynı şekilde, gayet güzel, titiz bir çalışma yapıyorlar."

Yerlikaya, Çanakkalelilere seslenerek, şunları söyledi: "Gerek hasar tespiti gerek zarar tespitiyle ilgili 112'ye gelen çağrılar... Evet, bunları biz önceliyoruz. İki, mahalle muhtarlarımıza, kaymakamlarımıza, işte, burayı arayanlar... Bunların tamamına biz gittiğimiz gibi, oraya geldiğimiz, çalışırken, 'şurada da şurada da' diye işaret edilen, rica olunan tüm yerlere baş göz üstüne. Bunların tamamına arkadaşlarımız, ekiplerimiz, gerek zarar gerek hasarla ilgili tespitlerini yapacaklar ve buradaki süreç de devam edecek." "'Muhtemelen' diyoruz. Şu ana kadar bize şifahen, telefonla veya yazıyla müracaat edenleri biz yarın akşama doğru bitirmiş oluruz." diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun haricinde de müracaatın süresi var. Gelen her müracaatı da arkadaşlarımız sabırla karşılayacaklar ve sonuçlandıracaklar. Peki, bu ana kadar zarar tespitleri yapılan... 15 Temmuz yangınımız vardı, biliyorsunuz. Bir de 8 Ağustos. Yani, bundan az evvel olan bir yangın vardı. Onlarla da ilgili biz, şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra, destek ödemesi babında 35 aileye, Valimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin lira hesaplarına aktarıldığının da altını çizmek istiyorum. Nihayetinde dün başlayan, bugün biten bu yangının da zarar tespitleri bittikten sonra, onların da hesaplarına destek ödemelerini yine, kıymetli Valimiz yapacak. Şu ana kadar biz Valilik emrine 6 milyon 800 bin lira bir ödenek aktardık. Kaynakla ilgili şükürler olsun ki bir sorunumuz yok. Ne zaman bununla ilgili ilave Valimizin bir arzusu olduğu zaman da AFAD Başkanlığımız süratle hesaplarına bunu gönderecektir."

Bakan Yerlikaya, kentte beraberindekilerle gün içinde çeşitli ziyaretlerde bulunduğuna değindi. Ziyaretlerine Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'nden başladıklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz, orada devamlı 3 uçak, 5 helikopter daimi duruyor ama Edremit'te de var biliyorsunuz. Dolayısıyla biz, bir orman şehriyiz. Aynı anda, burada, Allah muhafaza, bir yangın olduğu zaman süratle aksiyon alan bir Orman Yangın Koordinasyon Merkezimiz var. Çok kıymetli Bekir Bey var, Genel Müdürümüz var ve Bölge Müdürümüz var. Hepsi buradalardı. Onlara hem geçmiş olsun hem de çabaları, gayretleri, yorulmak bilmeyen, gerçekten muhteşem çabalarından dolayı kendilerini tebrik ettik. Yine Çınarlı köyü Dardanos mevkisi ve Güzelyalı köyümüzü ziyaret ettik. Orada özetle, hem hasar tespit çalışmalarındaki arkadaşlarımızı gördük. Onlara kolaylıklar dilediğimiz gibi orada yangından etkilenen evlerde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda bizim emniyetimizin ve jandarmamızın da biliyorsunuz eğitim tesisi var. Hem jandarmamızın Güzelyalı'da hem de polisimizin eğitim merkezleri var. Onların da olumsuz etkilendikleri, az da olsa yerler var."

Bakan Yerlikaya, Terzioğlu KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Orada kalan hem öğrencilerimiz vardı. Gençlik ve Spor'un kampından oraya gelen sporcu öğrencilerimiz hem de bizim, huzurevinden gelen büyüklerimiz vardı. Onların ellerinden öptük ve onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve onun şahsında Orman Genel Müdürlüğümüze, hem hava unsurlarımıza hem kara unsurlarımıza, bütün orman işçilerimize, orman çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Her birine minnettarız. Gerçekten bu sene, 1 Mayıs'tan bugüne, Türkiye'nin her yerindeki orman yangınlarında destan yazıyorlar. Hakeza, bu şehirlerdeki valilerimiz, bütün görevini bir tarafa bırakıyor ve ortada bir orman yangını, böyle bir afet varken valilerimiz, kendi emirlerindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, şehrin belediyesi, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları veya büyükşehir belediyesi... Bir takım olarak, tek yürek olarak, bir hemşehri bilinciyle, yine AFAD koordinasyonunda, bu yangınları bir an önce söndürmek noktasında gerçekten fevkalade mücadele ediyorlar."

"ALLAH TÜM AFET TÜRLERİNDEN ÇANAKKALE'MİZİ VE ÜLKEMİZİ KORUSUN" Yerlikaya, orman yangını konusunda büyük tecrübeye sahip olduklarını vurguladı. "Tüm afet türleriyle ilgili, AFAD koordinasyonunda, Türkiye Acil Müdahale Planlarımız, Türkiye genelinde ama 81 ilde, hangi türden bir afet olursa, kimin nerede, nasıl hareket edeceğiyle ilgili planlarımız var." diyen Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı: "Çanakkale TAMP planımız kapsamında da bu yangında, Valimizin koordinasyonunda... Ben geldim, önce burada arkadaşlarımızdan değerlendirmeleri, istişareleri aldık. Gördüğüm şey şu, diğer illerde gördüğüm gibi, bu şehrimizde şükürler olsun ki Valimizin başkanlığında, hiç seçilmiş, atanmış ayrımı yapılmaksızın büyük bir uyum var. Büyük bir destek var. Ben, kendilerinin her birini tebrik ediyorum. 'Allah başta orman yangınları olmak üzere, deprem olmak üzere, tüm afet türlerinden Çanakkale'mizi ve ülkemizi korusun' diyoruz." Yerlikaya daha sonra Dardanos Yangın Yönetim Merkezi ile yangının etkilediği Jandarma Güzelyalı Kampı'nı ziyaret etti. Güzelyalı köyünde yangından zarar gören evlerde incelemeler gerçekleştiren Yerlikaya, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde de incelemeler yapan Yerlikaya, yangın nedeniyle tahliye edilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdunda misafir edilen vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi. Yerlikaya, burada hediye verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yerlikaya'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile diğer ilgililer eşlik etti. BAKAN KURUM'DAN DARDANOS'TAKİ YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, 10 binada bulunan 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.