Shell'den para sporculara anlamlı destek

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda (EPYG) Türk sporcular tarih yazdı. Avrupa Paralimpik Komitesi (EPC) ve TMPK iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, 33 ülkeden 662 genç para sporcu 9 farklı branşta mücadele etti.

Türk sporcular, 22’si altın olmak üzere toplam 77 madalya ile birinci sırada yer alarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) sponsorluğu ve resmi taraftarlığı kapsamında faaliyetler yürüten Shell & Turcas, oyunlar boyunca Cebeci Spor Kompleksi’nde kurulan 'deli2go' tırı ile sporculara, ailelerine ve misafirlere kahve ve sandviç gibi ürünler sundu.

Ayrıca, genç sporculara her gün deli2go ürünlerinden oluşan kumanyalar dağıtılarak onların enerji ve motivasyonlarına katkı sağlandı.

'SPORCULAR ROL MODEL OLUYOR'

İş birliğinin, şirketin sosyal yatırım hedeflerine de ışık tuttuğunu belirten Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, "2023 yılında, Shell’in Türkiye’de faaliyete başlamasının 100'üncü yılında, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile yaptığımız sponsorlukla bizim için son derece anlamlı, büyük bir adım attık. Bu iş birliğini resmi taraftarlık olarak benimsiyoruz. Para sporcuların Türkiye’yi başarıyla temsil etmesine destek olmak, yeni başarıların kazanılmasına ve yaratılan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yolda birlikte adım atmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda sporcularımızın elde ettiği muazzam başarılar, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi" dedi.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı Turanlı, TMPK’nın 20 yılı aşkın süredir paralimpik harekete önemli katkı sunduğunu belirterek, "Türkiye’de 10 milyondan fazla engelli vatandaş var. Bu bireylerin kendi günlük hayatlarında ulaşım veya kamusal alanlara erişim gibi alanlarda zorlandıklarına şahit oluyoruz. İnanıyoruz ki para sporcular, başta gençler olmak üzere dışarı çıkmaktan imtina eden herkes için birer rol model oluyor. Yarattıkları bireysel başarı hikayeleriyle toplumsal bir dönüşüme hizmet ediyorlar. Biz de markamızla onların yolculuklarını desteklemeyi kendimize görev addettik" ifadelerini kullandı. 'YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ' Sporu toplumsal bir iyileşme aracı olarak gördüklerini kaydeden Shell & Turcas CEO’su Turanlı, "Engelli bireylerin hayata katılmalarını ‘Bir Kişi Daha’ demenin, hayal etmenin, inanmanın ve örnek olmanın önemine inanıyoruz. TMPK’nın yanında yer alarak Komitenin engelsiz yaşam için sunduğu hizmetleri ileri taşımayı hedefliyoruz. Geçen yıl Fransa’da gerçekleşen Paralimpik Oyunlar’da para sporcularımızın aldığı olağanüstü başarılı sonuçların herkese ilham verdiğine eminim. Paralimpik Oyunlar’da sporcularımızın azmi ve disiplinli çalışmaları, ülkemize toplam 28 madalya kazandı. Bu başarıda Murat Aksu liderliğinde çalışmaları yürüten TMPK yönetiminin ve azimle çalışan sporcuların büyük payı var" dedi.

Turanlı, Paris'te kazanılan başarının, aslında Avrupa Para Gençlik Oyunları'nın habercisi niteliğinde olduğuna da değinerek, "Türkiye'de ilk kez düzenlenen Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda 77 madalya kazanan her genç sporcumuzu ayrı ayrı tebrik ediyorum. Milli sporcu kimliğine sahip biri olarak ben de elde edilen bu başarıların yarattığı 'ben de yapabilirim' duygusunun engelinden dolayı sosyalleşmekten uzaklaşan ya da içine kapanan insanlara ilham verdiğine inanıyorum. Biz de engelsiz yaşam yaklaşımımız doğrultusunda TMPK'nın ve para sporcuların yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. ENGELSİZ YAŞAMA DESTEK Shell & Turcas'ın, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan biri olan "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedefi doğrultusunda, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik attığı adımlar şu şekilde; • Engelsiz Hizmet Alanları: 2017'de sektörde bir ilke imza atılarak hayata geçirilen bu alanlar, bugün 946 istasyonda bedensel engelli misafirlerin araçlarından inmeden hizmet almasına veya refakat yardımı talep etmesine olanak tanıyor. • TOFD İş Birliği: Mayıs 2021'den bu yana deli2go sandviçlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne (TOFD) bağışlanarak tekerlekli sandalye alımına destek olunuyor.

• Kapsayıcı İş Kültürü: Şirket içindeki gönüllü çalışanlardan oluşan engelSİZ Shell Türkiye Platformu (enABLE Network Türkiye), engelli bireylerin rahatça çalışabileceği kapsayıcı bir iş ortamı geliştirmeyi hedefliyor. ATILAN BASKETLER BAĞIŞA DÖNÜŞTÜ 2022’den bu yana Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olan Shell, "Her Sayıyı Bağış Sayıyoruz" projesiyle 2023-2024 sezonunda atılan sayılar karşılığında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) 433 bin 410 TL bağışta bulunmuştu.