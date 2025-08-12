Habertürk
        Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        TFF, Süper Lig'in 1. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. İşte merakla beklenen VAR konuşmaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 20:49 Güncelleme: 12.08.2025 - 20:49
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 1. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

        GAZİANTEP FK - GALATASARAY:

        Galatasaraylı Roland Sallai'nin yerde kalması nedeniyle penaltı verilen pozisyona ilişkin kayıtta şu ifadeler yer aldı:

        VAR: Seni potansiyel bir penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum. Bu açıyı göster. Sonra da uzattığını. Buradan başlayarak sonra da tersteki açıyı göster olur mu? Bir de oyuncunun numarasından emin olalım şimdi. Ali şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızılı oyuncu. Öncesini, esnasını ve sonrasını izletiyorum şimdi sana. Top oyunda. Evet bu da sana topun oyunda olduğubu gösterdiğim açı. Top tam oyuna girdiğinde durdur lütfen. Burada çekmeye başlıyor.

        Ali Şansalan: Penaltı.

        Gaziantep FK - Galatasaray maçındaki kaleci Mustafa Burak Bozan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon:

        VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.

        Ali Şansalan: Ağır çekimde gösterme bana, normal hızda göster. Bir de şimdi ağır çekimde göster. Pozisyonu gördüm, bu açı yeterli benim için kırmızı kart vereceğim direkt serbest vuruş.

        VAR: Doğru.

