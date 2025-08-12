Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden Spotify tepkisi

        Ünlülerden Spotify tepkisi

        Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform olan Spotify, bir süredir müzik dünyasında tartışmaların odağında yer alıyor. Listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atılmasının ardından Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı. Bunun ardından Aydilge ve Tan Taşçı gibi ünlü isimler tepkilerini ortaya koyarken daha önce gündem olan 'Çıstak' adlı rap şarkının yapımcılığını üstlenen Ebo da tartışmaya dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 09:22 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği dijital platform Spotify, uzun süredir şikâyetlerin odak noktasında bulunuyor. Şarkıcılar; "Listeler, hangi kriterlere göre oluşturuluyor" şeklinde şikâyetlerde bulunurken listelerin oluşturulmasında rüşvet iddiaları ortaya atıldı. Bir diğer iddia ise bot yüklemeler yapıldığı yönünde. Rekabet Kurumu, 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

        İnceleme başlatıldı
        Haberi Görüntüle

        Bütün bu gelişmelerin ardından İsveç menşeli Spotify'ın genel merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı.

        Yaşanan yeni gelişmenin ardından ünlü isimlerden Spotify'a tepki geldi.

        REKLAM

        Daha önce şarkılarının listelere alınmamasından yana dert yanan Aydilge, yeni bir açıklamada bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hâlâ aynı yönde. Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım 'Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saydılar. Yine de var olmaya devam ettim ama bu kadar müzik endüstrisini domine eden bir platformdaki bu dengesizlikler çok düşündürücü ve Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği adına, kültürümüz adına umut kırıcı.

        Aydilge
        Aydilge

        Aydilge

        "HAYATIMIZA MUSALLAT OLAN GARİP TİPLERİN SEBEBİ BU"

        Aydilge'nin ardından Tan Taşçı da meslektaşını destekleyici nitelikte bir paylaşımda bulundu ve "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor?' gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu" ifadelerini kullandı.

        Tan Taşçı
        Tan Taşçı

        Tan

        Şarkıcıların sosyal medya aracılığı ile gösterdiği tepkilerin ardından daha önce 2024'ün en çok dinlenen ve sözleri eleştirilen 'Cıstak' adlı rap şarkının yapımcısı 'Ebo' adı ile tanınan İbrahim Tilaver de tartışmaya dahil oldu.

        İbrahim Tilaver de sosyal medya paylaşımına Spotify'ı etiketleyip "Bot atan, rüşvet ile kendini listelere sokan sanatçıları ve yapım şirketlerini kamuoyu ile paylaşın" dedi.

        İbrahim Tilaver
        İbrahim Tilaver

        İbrahim Tilaver

        Redd Grubu'nun solisti Doğan Duru ise konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu; "Yaptığımı paylaşasım gelmiyor artık, paylaşsan da insanlara ulaşamıyor... Albümü çıkartmasam mı diye düşünüyorum çoğu zaman. Koyacakları listeler, koymayacakları listeler belli zaten. Mesele nasıl bir şarkı yaptığın falan değil artık. Bu konu hakkında konuşacak anlatacak şeyler çok ama çok da lüzumu yok sanıyorum. Spotify'ın değil, insanımızın sorunu diye düşünmek isterim. Zira öne çıkardıkları müziklerin ve insanların ciddiye alınır bir yanı yok. Eskiden Kral TV neyse Spotify da bugün o halde."

        Doğan Duru

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Spotify
        #Aydilge
        #Tan Taşçı
        #Ebo
        #İbrahim Tilaver

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Memura ilk zam teklifi saat 14.00'te açıklanacak
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Tren seferlerine düzenleme ve elektrik hatlarına tedbir
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        İddia: Zelenskiy'den toprak bırakmaya yeşil ışık
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Alvaro Morata'dan flaş ayrılık mesajı!
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Habertürk Anasayfa