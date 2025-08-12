Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da ağırladığı Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'yle ikili görüşmenin ardından Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

REKLAM advertisement1

"Gürcistan'la ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ticaret hedefimiz 5 milyar dolar. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğimizi tekrarlamak istiyorum. Bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz.

Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde sulh ve kalkınma için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu vizyonumuz yalnızca bugünü değil, bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığını gösteriyor.

REKLAM

Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir

Bizim için büyük önem arz eden Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşüyle ilgili hassasiyetimizi Kavelashvili'ye ilettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca şunları kaydetti:

"İşte bu beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi bir kez daha teyit ettik. Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor."

"Stratejik ortaklık halklarımızın iradesiyle daha da güçlenecek" Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelashvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum." "(Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye) Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı yakın dönemde, ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." "Barışa katkı sunmaya hazırız" Gürcistan Cumhurbaşkanı ise şunları söyledi: "Gürcistan, bölgesinde barışa katkılarını sürdürecektir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışa katkıyı da sürdürecektir. İstikrarın sağlanması, ülkelerin kalkınması açısından Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan birlikteliği önemli bir örnektir. Gürcistan Orta Doğu'da da barışa katkı sunmaya hazırdır.

Enerji konusundaki işbirliğimizi de görüştük. Türkiye, Gürcistan için ilk sıradaki ticaret ortağıdır. Tüm ticari projeler bizim için önemli ve ikili ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyor."