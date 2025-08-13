Habertürk
        ABD Başkanı Trump'ın talimatının ardından Washington'da düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın talimatının ardından Washington'da düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı

        ABD'nin başkenti Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump'ın talimatının ardından düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 07:31 Güncelleme: 13.08.2025 - 07:31
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'da "güvenliği artırma" amacıyla dün attığı adımların ardından gece boyunca kentte operasyonlar yapıldığını ve farklı suçlara karışan 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Washington'a yönelik dün aldığı kararların yansımalarını kamuoyu ile paylaştı.

        Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

        Leavitt, Washington DC polisinin federal kontrol altına girmesi ve 800 kadar Ulusal Muhafızın kentte görevlendirilmesi kararlarını alan Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından gece boyunca güvenlik güçlerinin kentin birçok yerinde operasyonlar düzenlediğini söyledi.

        Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

        ABD'li Sözcü, "Dün gece yaklaşık 850 polis memuru ve diğer güvenlik güçleri, şehir genelinde yoğun bir operasyon gerçekleştirdi. Dün gece yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılar arasında cinayet, ateşli silah suçları, uyuşturucu dağıtımı, yüksek kapasiteli şarjör bulundurma ve alkollü araç kullanma gibi suçlar yer aldı. Bu sadece başlangıç." değerlendirmesini yaptı.

        Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

        Leavitt, söz konusu operasyonların süreceğini, Washington'a gelmeye başlayan Ulusal Muhafızların da görevlerine başlamasıyla kısa süre içinde kentteki suç oranlarının düşeceğine inandıklarını dile getirdi.

        TRUMP "ACİL DURUM" İLAN ETMİŞTİ

        Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, dün, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

        ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.

