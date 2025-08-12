Kadriye Deniz, oğlu Özcan Deniz'den vazgeçti

Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı aile içi gerilimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kadriye Deniz, sosyal medyada bulunduğu paylaşımla oğlu Özcan Deniz'den vazgeçtiğini duyurdu.

REKLAM advertisement1

Kadriye Deniz paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..."

Geçtiğimiz günlerde Kadriye Deniz, oğulları arasındaki tartışma hakkında sessizliğini bozarak bir televizyon programına bağlanmış ve "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan’a akıl veriyor. Seni Allah’a havale ettim. Yalvarıyorum Rabbim’e, iki oğlum bir araya gelsin. Ercan, Özcan’ı çok özledi. Ne zaman onunla ilgili konuşsa ağlıyor. Ercan, kendine hakim ol. İki oğlumun da barışmasını istiyorum. Gerekirse Cumhurbaşkanı’na gideceğim. Barışın yoksa o villaları yakarım. 3 villanın kurbanı olmayın. Artık taştı, yeter! Borçları beraber ödeyin. Sen ödemedin, ağabeyin ödemedi. O banka borcu 40 milyon TL’den 85 milyona çıktı. Günah... Sağlığınız elinizden gidecek" ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz - Ercan Deniz