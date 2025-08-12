Habertürk
        Bodrum'da sır gibi cinayet! 2 kişi ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bodrum'da 2 kişi evde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sevgili oldukları belirtilen Berk Köse (31) ile Ezgi El (28), tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 22:08 Güncelleme: 12.08.2025 - 22:08
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        Muğla'daki olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi 2356’ıncı Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Berk Köse’ye ulaşamayan yakınları oturduğu daireye gitti.

        Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı Ezgi El’i yerde kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Köse ve El’in tabancayla başından vurulduğu belirtildi.

        Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrası El ve Köse’nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

        Habertürk Anasayfa