Muğla'daki olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi 2356’ıncı Sokak’ta bulunan bir sitede meydana geldi. Berk Köse’ye ulaşamayan yakınları oturduğu daireye gitti.

Kapıyı açan yakınları Köse ve kız arkadaşı Ezgi El’i yerde kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Köse ve El’in tabancayla başından vurulduğu belirtildi.

Savcı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrası El ve Köse’nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.