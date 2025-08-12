Jose Mourinho'dan play-off açıklaması: Önümüzde büyük bir görev var

"GÖZTEPE MAÇI İÇİN ERTELEME SORUSUNA CEVAP!

Mourinho, "Göztepe maçı için erteleme talebiniz olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak. Göztepe gibi bir rakip, Şampiyonlar Ligi elemeleri arasında oynamak isteyeceğiniz sonra rakiptir ama yapacak bir şey yok."