Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bir kişinin ölümüne, 29 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

MARMARA VE EGE'DE HİSSEDİLDİ İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır. Marmara ve Ege'de hissedilen depremin ardından bilançoyu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.

İKİ KENTTE 200 BİNADA HASAR OLUŞTU Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Balıkesir'de, 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik” dedi.

AFAD: 1235 ARTÇI OLDU Korkuya neden olan 6.1'lik depremin ardından son açıklama ise bu sabah AFAD'dan geldi. AFAD, depremin ardından son üç günde, bin 235 artçı depremin (saat: 09.30 itibarıyla) kaydedildiğini duyurdu. Bu depremlerden 19'unun ise büyüklüğünün 4.0'un üzerinde olduğunu açıkladı. ➡️ 10 Ağustos’ta Sındırgı’da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra,



- 13 Ağustos saat 09:30 itibarıyla 1235 adet artçı deprem meydana gelmiştir.



- Büyüklüğü 4.0'ın üzerinde olan deprem sayısı 19'dur. — AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 13, 2025 İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, yaşanan artçı depremleri ve bölgenin depremselliğini, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı.

"BATI ANADOLU'DA ÇOK FAZLA KIRIK MEVCUT" "Batı Anadolu Bölgesi'nde çok fazla kırık mevcut. Kuzey güney bir gerilme, irili ufaklı fay hatları bulunuyor. Burada, orta büyüklükte bir deprem meydana geldiğinde, artçıların çok olması da bölgenin yapısıyla da ilgili. Kırılan Sındırgı'nın, Simav ve Gelenbe faylarını tetikleyebileceği, etkileyeceği görüşüne katılmıyorum.

"CAM KIRIĞI GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ" Burada bazı büyük faylar var. Simav fayı, Alaşehir, Gökova'da uzun faylar bulunuyor. Genel olarak bu faylar, 7 civarında deprem üretebilir. Ancak bunun üzerine çıkması beklenmez. Bu bölgeyi cam kırığı gibi düşünebilirsiniz.

"ARTÇILAR NORMAL, YERLEŞİM SORUN" Sındırgı'da yaşanan normal fay depremi, 6 ve 6.5 bu bölgede çok normal, Afyonkarahisar'dan batıya doğru bu bölgede her zaman böyle depremler meydana gelebilir. Artçıları da normal değerlendirmemiz gerekir. Bölgede yerleşim yerlerinin, havzalarda değil; kaya zemin üzerinde olması gerekiyor. Ama evler maalesef düz tarım arazisi üzerine yapılmış ve risk altında."