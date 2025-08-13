UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rams Başakşehir ile Viking kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

Norveç temsilcisi, 34. dakikada Onur Bulut'un kendi kalesine attığı golle öne geçerken; Başakşehir ise 40. dakikada Davie Selke ile bu gole karşılık verdi.

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Başakşehir, toplam 4-2'lik skorla rakibini geçip play-off'a adını yazdırdı.

MUHTEMEL RAKİPLERİ Norveç ekibi Viking'i mağlup eden Başakşehir, play-off'ya Universitatea Craiova-Spartak Trnava eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. İlk maçı Craiova 3-0'lık skorla kazanmıştı. YENİ TRANSFERLER İLK KEZ 11'DE Başakşehir'in yeni transferleri, Viking müsabakasında ilk kez 11'de şans buldu. Turuncu-lacivertlilerde Davie Selke ile Eldor Shomurodov, müsabaka ilk 11'de başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR 11. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanattan Shomurodov ceza sahasına girer girmez topu içeri çevirdi, Crespo'nun pası sonrası Ömer Beyaz'ın şutunu kaleci ayağıyla çıkardı. 23. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Crespo'nun yerden ortasında Ömer Beyaz'dan önce savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere çıkardı. 34. dakikada Viking 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Tripic'in ortasında arka direkte Onur Bulut'un teması sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti. 40. dakikada ev sahibinin golü geldi. Berat Özdemir'in tek pasında topla buluşan Selke, Shomurodov'la paslaştıktan sonra hızla ceza sahasına girerek sağ çaprazdan düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

52. dakikada Viking gole yaklaştı. Svendsen'in sağ taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Berisha gelişine sert vurdu, kaleci gole izin vermedi. 90+2. dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında Berisha'nın altıpas üstünde yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci son anda kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Başakşehir, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.