ABD Başkanı: Rusya ağır sonuçlarla karşılaşır

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın savaşı bitirmemesi durumunda, sert sonuçlarla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde belli cevapları alması gerektiğini dile getirirken, gerekli cevapları almadığı takdirde ikinci görüşmenin olmayacağını bildirdi.

Trump, birinci görüşmenin olumlu geçmesi durumunda ikinci görüşme olacağını ve bu görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Putin arasında olacağını belirtti.

Trump, ikili arasındaki görüşmeye kendisinin de katılacağını işaret etti.

ABD Başkanı, Avrupa liderleri ve Zelenskiy ile görüşmesine "10" puan verdiğini ve çok dostça geçtiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Trump ile görüşmesinde Putin'in blöf yaptığını söylediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin medyanın yaklaşımını eleştirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Putin ile yapacağım görüşme hakkında medya çok haksız davranıyor." ifadesini kullandı.

İlk başkanlık döneminde tavsiye üzerine kabinesine aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, görüşme ABD'de yapılacak olmasına rağmen "Putin zaten kazandı." dediğini aktaran Trump, medyada çok fazla sahte haberin dolandığına işaret etti.

Trump, "sürekli işten çıkarılmış kaybedenler" ve "aptal insanlar" olarak nitelediği kişilerin Putin'le görüşmesi hakkındaki açıklamalarının medyada öne çıkarıldığını belirtti.

Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında Moskova ve Leningrad'ı bedava alsa bile medyanın bunu "kötü bir anlaşma" olarak sunacağını savunan Trump, bu kişileri "hasta" ve "dürüst olmayan" kişiler olarak nitelendirerek "Muhtemelen ülkemizden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Trump, bu paylaşımından kısa süre önce yaptığı bir başka paylaşımda da "Kısa süre içinde Avrupalı liderlerle görüşeceğim. Onlar, bir anlaşma yapılmasını görmek isteyen harika insanlar." ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 9 Ağustos'ta resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'de, Ukraynalı ve Avrupalı üst düzey yetkililerle Trump ve Putin'in 15 Ağustos'taki görüşmesi öncesi "ortak zemini belirlemek üzere" bir araya geleceği iddia edilmişti.