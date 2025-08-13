Habertürk
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 5 aday!

        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 5 aday!

        Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kalede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde Ederson, Yann Sommer, Filip Jörgensen, Alisson ve Donnarumma yer alıyor.

        Giriş: 13.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:06
        • 1

          Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından kaleci transferine odaklanan Galatasaray, aradığı ismi henüz bulabilmiş değil.

        • 2

          Haziran ayı başında başlayan çalışmalar, teknik direktör Okan Buruk’un raporunda en kritik ihtiyaç olarak belirtilen kale hattı üzerine yoğunlaştı.

        • 3

          Listenin zirvesinde Ederson yer alıyor. Brezilyalı file bekçisi için hem kulübü hem de oyuncuyla temaslar sürüyor.

        • 4

          Okan Buruk’un özellikle istediği deneyimli kaleciyle anlaşma şartlarında önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

        • 5

          Galatasaray, Ederson için daha önce Manchester City’ye 7 milyon Euro teklif sunmuş, İngiliz ekibi ise 15 milyon Euro talep etmişti.

        • 6

          Sarı kırmızılılar, oyuncuya yıllık 6,5 milyon Euro maaş önerdi.

        • 7

          Alternatif adaylar arasında Yann Sommer de bulunuyor.

        • 8

          İsviçreli kalecinin bu sezon Inter’den ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.

        • 9

          Galatasaray’ın gündemindeki diğer isimler arasında Alisson ve Donnarumma da yer alıyor.

        • 10

          İtalyan kaleci, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımla PSG’ye veda etti ve Manchester City’ye transferinin eşiğinde.

        • 11

          Donnarumma’nın City’ye imza atmasının ardından, Galatasaray’ın Ederson için bir kez daha masaya oturması bekleniyor.

        • 12

          Yönetimin radarında ayrıca Chelsea’nin genç kalecisi Jörgensen var. Öncelikli adaylarla anlaşma sağlanamazsa transfer komitesinin rotasını Danimarkalı file bekçisine çevirmesi muhtemel görünüyor.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa