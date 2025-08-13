Galatasaray'dan kaleci harekatı: 5 aday!
Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kalede oluşan boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların listesinde Ederson, Yann Sommer, Filip Jörgensen, Alisson ve Donnarumma yer alıyor.
Fernando Muslera’nın ayrılığının ardından kaleci transferine odaklanan Galatasaray, aradığı ismi henüz bulabilmiş değil.
Haziran ayı başında başlayan çalışmalar, teknik direktör Okan Buruk’un raporunda en kritik ihtiyaç olarak belirtilen kale hattı üzerine yoğunlaştı.
Listenin zirvesinde Ederson yer alıyor. Brezilyalı file bekçisi için hem kulübü hem de oyuncuyla temaslar sürüyor.
Okan Buruk’un özellikle istediği deneyimli kaleciyle anlaşma şartlarında önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.
Galatasaray, Ederson için daha önce Manchester City’ye 7 milyon Euro teklif sunmuş, İngiliz ekibi ise 15 milyon Euro talep etmişti.
Sarı kırmızılılar, oyuncuya yıllık 6,5 milyon Euro maaş önerdi.
Alternatif adaylar arasında Yann Sommer de bulunuyor.
İsviçreli kalecinin bu sezon Inter’den ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.
Galatasaray’ın gündemindeki diğer isimler arasında Alisson ve Donnarumma da yer alıyor.
İtalyan kaleci, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımla PSG’ye veda etti ve Manchester City’ye transferinin eşiğinde.
Donnarumma’nın City’ye imza atmasının ardından, Galatasaray’ın Ederson için bir kez daha masaya oturması bekleniyor.
Yönetimin radarında ayrıca Chelsea’nin genç kalecisi Jörgensen var. Öncelikli adaylarla anlaşma sağlanamazsa transfer komitesinin rotasını Danimarkalı file bekçisine çevirmesi muhtemel görünüyor.
